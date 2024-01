Hedera Hashgraph DeFi TVL s’approche d’un niveau record mais il y a un piège

Le prix du jeton HBAR de Hedera Hashgraph a rejoint la saison des altcoins en cours alors que la demande pour le jeton se poursuit. Le prix du HBAR a atteint un sommet de 0,9195 $, son plus haut niveau depuis le 19 février. Il a grimpé de plus de 155 % par rapport à son point le plus bas de cette année. Ce bond lui a valu une capitalisation boursière de plus de 3 milliards de dollars.

Le rallye d’Hedera est principalement dû au rallye en cours du Bitcoin et de l’altcoin. Le bitcoin a bondi à plus de 43 000 dollars mercredi et certains analystes estiment qu’il pourrait atteindre 100 000 dollars avant sa réduction de moitié l’année prochaine. Dans la plupart des cas, Bitcoin a tendance à bien se comporter avant et après la réduction de moitié. Nous avons vu cela se produire en avril 2021, lorsque la pièce a atteint un niveau record.

Il existe d’autres catalyseurs. L’inflation dans la plupart des pays développés est en baisse, ce qui laisse entrevoir la possibilité de baisses de taux en 2024. Au Royaume-Uni, l’inflation globale est tombée en dessous de 4 % en novembre et il est probable que cette tendance se poursuive.

Pendant ce temps, il est de plus en plus possible que la Securities and Exchange Commission (SEC) approuve un ETF Bitcoin au comptant. La SEC, Blackrock et le Nasdaq ont tenu une autre réunion cette semaine pour discuter de l’ensemble du processus.

Hedera Hashgraph est également en hausse en raison de la performance de son écosystème de finance décentralisée (DeFi). Les données de DeFi Llama montrent que la TVL du réseau s’est élevée à plus de 52 millions de dollars. En termes HBAR, le TVL a atteint 644,5 millions de jetons, quelques points en dessous de son sommet historique.

Bien que ce soit une bonne chose, il existe un problème avec l’écosystème DeFi d’Hedera. Premièrement, la plupart des actifs verrouillés sur sa plate-forme se trouvent dans une seule dApp principale : SaucerSwap. L’échange décentralisé (DEX) a une TVL de plus de 50 millions de dollars. Il a traité plus de 653 000 $ de volume jeudi.

Le défi est que Hedera a été dépassé par de nombreux réseaux blockchain plus récents comme Base, Sui, PulseChain et Aptos. Et ce, même si Hedera a une capitalisation boursière bien plus importante que tous ces réseaux.

Du côté positif, les métriques en chaîne montrent que le réseau Hedera Hashgraph est très populaire parmi les utilisateurs. Le nombre de comptes créés dans le réseau s’est élevé à plus de 2,67 millions tandis que les comptes actifs s’élèvent à 1,37 million. Hedera a traité plus de 32,7 milliards de transactions avec une durée moyenne de 1 000 transactions par seconde (tps).

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.