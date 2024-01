Les crypto-monnaies de DeFi sont prêtes pour enregistrer des rallyes impressionnants avant l’approbation de l’ETF BTC : Solana (SOL) et Pullix (PLX)

Le marché des crypto-monnaies oscille avec optimisme et les acteurs s’attendent à ce que les taureaux dominent le secteur en 2024 dans un contexte d’optimisme pour les fonds négociés en bourse au comptant Bitcoin. Pendant ce temps, des jetons tels que Solana (SOL) et Pullix (PLX) pourraient rejoindre la hausse.

Le jeton PLX est actuellement en phase de prévente et les analystes s’attendent à une augmentation de prix de 100 fois au cours de l’année à venir, ce qui correspond au rapport de tendances de Messari de 2024.

L’essor imminent du Bitcoin

Copy link to section

Les analystes prédisent une reprise impressionnante pour Bitcoin en 2024, principalement alimentée par les investisseurs institutionnels. Les passionnés s’attendent à ce que la Securities and Exchange Commission approuve un ETF BTC d’ici janvier 2024.

💥🚨🚨🚨90% CHANCE OF BTC ETF APPROVAL BY JANUARY 10th 2024 + AS BITCOIN GAINS MAINSTREAM ADOPTION THROUGH ETF, THERE WILL BE AN ACCELERATION OF COMMERCIAL ACTIVITIES RELATED TO ALTCOINS AND THE COMPANIES WITHIN THOSE INDUSTRIES 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💥 pic.twitter.com/98I0G32sIv — ISO 20022…. LET'S DO IT (@Rohitku24694375) December 14, 2023

Cela pourrait se traduire par un tournant pour Bitcoin et les altcoins dans un contexte d’acceptation grandissante par le grand public. Des activités commerciales accrues sur le marché des crypto-monnaies seraient favorables à des hausses stables dans le secteur.

La percée de Solana

Copy link to section

SOL émerge parmi les meilleurs altcoins qui pourraient voir leur prix exploser lors d’un rallye généralisé. Le jeton a été sous le feu des projecteurs ces derniers temps en raison de son évolution impressionnante en matière de prix. De plus, ses frais rapides et abordables font de Solana un acteur exceptionnel sur le marché de la finance décentralisée (DeFi) et des Dapp.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

De plus, la spéculation sur un fonds négocié en bourse Solana après l’ETF Ethereum pourrait renforcer considérablement SOL.

Pullix : présentation du premier échange soutenu par la communauté

Copy link to section

Pullix est un acteur émergent sur le marché des actifs numériques et attire l’attention en raison de sa prévente massive et de son mélange unique de fonctionnalités. Le projet basé sur l’IA bouleverse le secteur de la DeFi car il vise à unifier les systèmes décentralisés et centralisés pour créer un échange de copie de premier ordre.

Pullix utilise PLX comme jeton natif. Les détenteurs de cette pièce peuvent capitaliser sur la fonctionnalité « Trade-to-Earn » pour profiter des revenus générés par l’échange. De plus, les détenteurs de jetons PLX recevront un revenu passif fixe. Cela pourrait potentiellement créer une communauté massive et accroître la participation des utilisateurs.

De plus, la société a une approche unique pour retirer les jetons de la circulation et augmenter la valeur du PLX. La plateforme de trading hybride utilisera une partie de ses rendements quotidiens pour acheter et détruire des jetons. Cela garantit un réseau inter-chaînes autonome qui récompense les copieurs.

Pullix prévoit de dévoiler l’échange hybride en janvier 2024, et les analystes prédisent une augmentation de 580 % du PLX lors de la prévente avant que l’altcoin n’explose d’un facteur 100 lors du lancement de la plateforme.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur la prévente de Pullix sur le site officiel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.