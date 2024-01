Prévisions de prix crypto : Cryptex Finance (CTX), DigiByte, Oasis Network

La manne crypto s’est poursuivie cette semaine, conduisant de nombreux investisseurs à générer des rendements solides. La plupart des grands gagnants étaient des acteurs bien connus, en particulier ceux de l’écosystème Solana. Solana elle-même a bondi et est devenue la cinquième plus grande crypto-monnaie au monde.

Sous la surface, plusieurs autres crypto-monnaies se sont bien comportées à mesure que le rallye crypto prend de l’ampleur. Voici quelques-unes des principales crypto-monnaies à surveiller pendant le week-end, notamment Cryptex Finance (CTX), DigiByte (DGB) et Oasis Network (ROSE).

Réseau Oasis | ROSE

Le prix d’Oasis Network a été l’une des crypto-monnaies les plus performantes cette année. ROSE, le jeton du réseau a atteint un sommet de 0,1161 $, son plus haut niveau depuis août de l’année dernière. Il a bondi de plus de 208 % par rapport à son plus bas niveau de cette année.

Oasis Network a bondi en raison de la manne crypto et des récentes nouvelles de l’écosystème. La plus grande nouveauté de l’écosystème a été la mise à niveau de Mainnet Eden, qui a rendu Oasis Core 23.0.x fonctionnel.

Eden a introduit plusieurs fonctionnalités importantes dans l’écosystème. Par exemple, les délégants de l’écosystème peuvent voter sur des propositions de gouvernance en chaîne, des exécutions parallèles, le vote des paramètres et une synchronisation immédiate.

Le jeton ROSE a dépassé le niveau de résistance clé à 0,086 $, son point le plus haut le 15 février. Il a également légèrement dépassé le point de résistance clé à 0,1161 $, son plus haut niveau en août de l’année dernière.

ROSE a également bondi au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique sont passés au point de surachat. Par conséquent, il est probable que le prix du réseau Oasis continue d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 0,15 $.

Cryptex Finance | CTX

Cryptex Finance (CTX) est une crypto-monnaie à petite capitalisation très populaire parmi les day traders. Sa capitalisation boursière dépasse 11 millions de dollars. Le jeton CTX a également participé à la récente course haussière de la cryptographie, passant du plus bas de l’année de 0,69 $ à un maximum de 3,15 $.

À son apogée, le prix de Cryptex Finance a augmenté de plus de 385 % par rapport à son point le plus bas de cette année. Il reste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours. Les oscillateurs de la pièce ont baissé, l’indice de force relative dérivant jusqu’au point neutre de 50. De plus, l’oscillateur stochastique s’est déplacé en dessous du point neutre.

Cependant, la pièce a formé un motif à double sommet à 3,12 $ dont le décolleté était à 1,54 $. Par conséquent, les perspectives pour la pièce sont baissières, car les vendeurs ciblent le décolleté à 1,54 $.

Prévisions de prix DigiByte

Le prix du jeton DigiByte (DGB) était récemment l’une des crypto-monnaies les plus performantes. Il a augmenté de plus de 56 % par rapport à son point le plus bas de cette année et se situe désormais à son plus haut niveau depuis le 6 juillet. Le jeton a dépassé l’EMA de 50 et 25 jours tandis que l’indice de force relative a pointé vers le haut.

Le prix du DigiByte a dépassé le point de résistance important à 0,0088 $, son plus haut niveau les 13 novembre et 13 juillet. Par conséquent, les perspectives pour le prix du jeton DGB sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant de 0,108 $, soit environ 20 % au-dessus du niveau actuel. Il s’agissait du plus haut swing le 19 avril.

Graphique DGB de TradingView

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.