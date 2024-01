Les sociétés de cryptographie renforcent les dons politiques

L’industrie de la cryptographie a considérablement augmenté ses contributions politiques en réponse à une surveillance accrue et à une pression réglementaire à Washington, selon un rapport publié dans le Financial Times.

Des acteurs de premier plan tels que Coinbase, Circle et a16z, ainsi que des personnalités éminentes telles que Ron Conway, Fred Wilson et les jumeaux Winklevoss, financent activement les législateurs pro-crypto et militent en faveur de projets de loi liés à la cryptographie bloqués au Congrès. Cette montée en puissance de l’engagement politique intervient à l’approche de la prochaine élection présidentielle.

Financer des initiatives pro-crypto

Cette semaine, Coinbase, Circle et a16z ont collectivement contribué 78 millions de dollars à Fairshake, un super PAC fédéral conçu pour promouvoir le « leadership pro-crypto ». Fairshake fonctionne en acceptant des dons illimités de la part d’entreprises et de particuliers, marquant un changement significatif dans l’implication politique de l’industrie.

Auparavant, le secteur de la cryptographie dépensait des sommes relativement modestes pour des activités politiques. Par exemple, le budget de lobbying de Coinbase pour l’année ne devrait atteindre que 4 millions de dollars, et Circle n’a dépensé que 760 000 dollars depuis 2021, selon les documents publics.

Face aux critiques croissantes de Washington

Les efforts politiques intensifiés de l’industrie de la cryptographie répondent à un ton de plus en plus critique à Washington, la sénatrice Elizabeth Warren faisant partie des voix éminentes appelant à des réglementations plus strictes en matière de cryptographie.

En octobre, Warren et environ 100 législateurs ont écrit une lettre à la Maison Blanche et au Trésor, appelant à des mesures contre les activités illicites de cryptographie et citant des inquiétudes concernant les risques pour la sécurité nationale associés aux actifs numériques.

Préoccupations en matière de sécurité nationale

Le sénateur Warren souligne sa position, affirmant que « les actifs numériques créent un risque pour la sécurité nationale ». Elle fait valoir que la nature non réglementée de certains aspects de l’espace cryptographique en fait une option attrayante pour les criminels.

Certains acteurs du secteur de la cryptographie promeuvent activement leur mépris des règles internationales en matière de blanchiment d’argent, alimentant ainsi les inquiétudes.

Réputation ternie et contrôle réglementaire

Des scandales récents, notamment l’incarcération de Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, et des mesures réglementaires contre Binance pour incapacité à lutter contre le blanchiment d’argent et l’évasion des sanctions, ont entaché la réputation du secteur de la cryptographie. Ces incidents ont amplifié l’examen politique et les critiques de l’industrie au sein du Congrès.

Répondre aux lacunes réglementaires

Fairshake, le super PAC financé par des sociétés de cryptographie, a émergé en partie en réponse à l’inaction perçue du Congrès concernant un cadre réglementaire complet pour la cryptographie.

Les sanctions et amendes actuellement imposées aux sociétés de cryptographie résultent principalement de violations des lois fédérales existantes sur les valeurs mobilières et le blanchiment d’argent, soulignant l’absence de réglementations complètes spécifiques à la cryptographie.

À la recherche d’un terrain d’entente avec les adversaires traditionnels

Il est intéressant de noter que même des adversaires de longue date à Washington, tels que le sénateur Warren et le secteur bancaire, ont trouvé un terrain d’entente sur la nécessité d’imposer des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent au secteur de la cryptographie.

En décembre, le sénateur Warren a présenté un projet de loi visant à aligner la réglementation cryptographique sur les normes établies du secteur financier.

Dynamique électorale

Les élections imminentes de novembre sont de plus en plus pertinentes pour les efforts de collecte de fonds du secteur de la cryptographie, car le résultat des élections pourrait avoir un impact considérable sur le paysage réglementaire.

Orlando Cosme, fondateur et avocat directeur du cabinet d’avocats OC Advisory, souligne : « Si les démocrates remportent l’élection présidentielle, et surtout s’ils remportent également le Congrès, alors oui, il y aura presque certainement des défis majeurs d’un point de vue réglementaire dans les années à venir. “

Façonner l’avenir de la réglementation

Alors que l’industrie de la cryptographie évolue dans un paysage politique changeant, elle reste ferme dans son engagement à influencer l’avenir réglementaire des actifs numériques à Washington.

L’engagement politique accru du secteur témoigne de sa détermination à protéger et à faire progresser ses intérêts dans un environnement réglementaire en évolution.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.