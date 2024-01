La dynamique de la prévente de Memeinator en fera-t-elle une pièce de mème qui verra sa valeur augmenter d’un facteur 10 en 2024 ?

À l’approche de la nouvelle année 2024, les investisseurs se prépareront aux offres cryptographiques qui l’accompagneront. Dans l’ensemble du secteur, les investisseurs accumulent des jetons battus, certains traversant l’année en beauté. La nouvelle année s’accompagne également de nouvelles opportunités, et Memeinator se positionne de manière unique. Nous approfondissons cette crypto-monnaie et révélons si cela vaut la peine de parier pour un gain de 1 000 %.

Qu’est-ce que Memeinator ?

Copy link to section

Le monde des pièces de mème a peut-être fait un grand pas en avant par rapport à sa capitalisation boursière de près de 0 $ en 2020. Aujourd’hui, le secteur des mèmes est évalué à plus de 36 milliards $. Les pièces de mème phares comme Dogecoin occupent les premières places du classement du marché des crypto-monnaies. Mais cela s’accompagne également d’un défi : la croissance incontrôlée des mèmes, certains n’ayant que peu ou pas de valeur.

Memeinator est un nouveau projet de crypto-monnaie qui veut changer le mode de fonctionnement des pièces de mème. Le projet exploite la technologie de l’IA pour aider les utilisateurs à investir dans des projets de qualité et les meilleurs jetons de mème. Le travail de Memeinator est simple : identifier les mèmes parodiques, non originaux et de mauvaise qualité à l’aide de l’IA. Ensuite, il compte les détruire, ne laissant survivre que les projets qui en valent la peine.

L’équipe de Memeinator estime que le projet gagnera du terrain en offrant aux investisseurs une solution unique dans le secteur des pièces de mème. L’équipe complète ensuite ce cas d’utilisation avec un ciblage marketing puissant pour rendre Memeinator populaire. En tant que telle, l’équipe travaillera avec des influenceurs de premier plan et répertoriera les jetons sur les meilleurs échanges.

De plus, Memeinator approfondira le monde du Web 3.0. Un jeu sera lancé à la fin de la prévente, proposant des quêtes oblitérantes similaires à celles de Memeinator. Il existe également des NFT communautaires pour présenter les excellents travaux de l’équipe de Memeinator. Les investisseurs possédant des jetons Memeinator peuvent également contribuer à la construction du projet en jalonnant leurs jetons. En échange, ils gagnent des récompenses attractives pour compléter leurs revenus passifs.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Memeinator, est-ce un investissement qui pourrait voir son prix être multiplié par 10 en 2024 ?

Copy link to section

Des spéculations surgiront forcément à chaque lancement d’un projet de qualité. Pour de nombreux analystes, Memeinator présente des fonctionnalités et des propositions uniques pour devenir le meilleur mème. En tant que tel, les analystes prévoient une augmentation de prix de 10 fois sa valeur en 2024, lorsque le jeton devrait faire ses débuts sur les bourses.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Selon nos prévisions, Memeinator est un jeton qui verra sa valeur être multipliée par 10 à moyen terme et par 50 à long terme. Nous basons notre prédiction sur les mouvements historiques d’autres pièces de mème comme Dogecoin et Shiba Inu. Ces jetons ont été multipliés par plus de 100 depuis leur lancement, et Memeinator ne fait peut-être pas exception.

Plus tôt cette année, PEPE, un nouveau venu, a enregistré des gains de plus de 10 000 % lors de ses débuts. Par conséquent, un facteur d’augmentation de 10 est une projection prudente pour un projet de qualité tel que Memeinator.

De plus, les fondamentaux s’alignent pour que Memeinator augmente sa valeur par un facteur 10 en 2024. Le projet a une feuille de route et un cas d’utilisation clairs, contrairement à ses pairs du secteur des pièces de mème, qui sont construits sur la popularité du projet.

Depuis le lancement de la prévente il y a quelques semaines, les investisseurs ont acheté pour plus de 2,499 millions $ de jetons. La prévente solide signifie un projet qui a déjà conquis le cœur des investisseurs. Une spéculation post-cotation pourrait permettre au jeton d’avoir un impact instantané et d’alimenter son prix.

Est-ce le meilleur moment pour acheter des jetons Memeinator ?

Copy link to section

Comme pour toute autre prévente, les investisseurs bénéficient des gains initiaux lorsque le jeton devient disponible sur les bourses. Ainsi, l’achat de Memeinator en prévente pourrait intéresser les investisseurs cherchant à capitaliser sur les gains post-cotation.

La prévente de Memeinator est également passionnante et les premiers acheteurs ont un avantage unique sur les retardataires. Le prix du jeton augmente à chaque étape, offrant ainsi des retours aux premiers bailleurs de fonds. Par exemple, le jeton est désormais évalué à 0,0166 $ à l’étape 10. Lorsque la prévente a été ouverte, les investisseurs l’ont acheté beaucoup moins à 0,01 $.

Dans une logique simple, vous dépensez moins pour acheter à un stade précoce que plus tard, avec 19 étapes supplémentaires à parcourir. Le projet offre un retour sur investissement de 132 % tout au long de la prévente, avec des étapes franchies rapidement. Cela pourrait donc être le meilleur moment pour accumuler le jeton avant que le prix n’augmente.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.