Voici pourquoi le prix du Near Protocol monte en flèche

Le prix du Near Protocol ($NEAR) a poursuivi sa hausse spectaculaire lors du Black Friday alors même que Bitcoin et autres altcoins prenaient une pause. Le jeton a bondi à 4,61 $, son plus haut niveau depuis septembre 2022. Il a bondi de plus de 360 % par rapport à son point le plus bas de cette année.

Gate répertorie Neat tandis que Binance répertorie l’USDC sur Near

Le prix de Near Protocol a connu une forte hausse au cours des derniers mois, aidé par le rallye en cours de l’altcoin. Le rallye de la pièce s’est accéléré il y a quelques semaines après que le réseau a introduit NEAT, la première inscription sur le réseau.

NEAT a été créé pour profiter de l’intérêt croissant pour les inscriptions, comme en témoigne la solide performance des Bitcoin Ordinals et ORDI. Il cherche à tirer parti de l’infrastructure évolutive de Near Protocol, des faibles frais de transaction et des vitesses plus rapides.

Selon le communiqué, un seul jeton $NEAR peut traiter jusqu’à 2 000 transactions à bas prix du gaz. Gate.io est devenu l’une des plus grandes bourses à répertorier le jeton NEAT le jour de Noël.

L’autre raison pour laquelle le prix NEAR augmente est l’annonce selon laquelle Binance a terminé l’intégration de l’USD Coin (USDC) sur le protocole Near. Elle a ensuite ouvert les dépôts et les retraits, lui donnant accès à des millions de clients.

Le prix de Near Protocol a également bondi à mesure que son écosystème DeFi rebondissait. La valeur totale verrouillée (TVL) dans l’écosystème a augmenté de plus de 12 % mardi pour atteindre plus de 106 millions de dollars. Selon DeFi Llama, les plus grandes dApps de son écosystème sont LINEAR Protocol, Meta Pool Near et Burrow.

Enfin, la pièce augmente à mesure que les traders investissent sur les plateformes de médias sociaux. Un examen plus approfondi montre que le hashtag $NEAR était tendance sur des plateformes clés comme X (Twitter) et StockTwits. Récemment, ces plateformes de médias sociaux sont devenues utiles pour générer des jetons comme Solana et Avalanche.

Prévisions de prix du protocole Near

Le graphique journalier montre que le jeton $NEAR a connu une forte tendance à la hausse au cours des derniers mois. Au cours de cette période, il est passé d’un minimum de 0,97 $ à plus de 4,61 $. Il a récemment franchi l’important point de résistance à 2,83 $, son plus haut du 8 février. La pièce formait également un motif en croix dorée le 26 novembre.

Pendant ce temps, l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique ont dépassé le niveau de surachat. Par conséquent, les perspectives pour la pièce sont légèrement haussières, le prochain point à surveiller étant à 5,0 $. Un bref recul à 4 $ est également possible.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.