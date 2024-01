Potentiel de Meme Moguls ($ MGLS) alors que l’attention se tourne vers les altcoins

Alors que Bitcoin reste sous les feux de la rampe en raison du battage médiatique des ETF Bitcoin, certains pensent que les altcoins domineront l’année à venir et qu’Ethereum passera devant la meilleure cryptomonnaie au monde en 2024. L’ancien PDG de Goldman Sachs, Raoul Pal, prédit qu’Ether pourrait répéter sa performance de 2021 (lorsque il a bondi de 245 %) au cours de l’année à venir.

ETH is predicted to outperform BTC in 2024.

Former Goldman Sachs CEO Raoul Pal is predicting that Ethereum (ETH) will outperform Bitcoin (BTC) in 2024. The Real Vision CEO suggests that the ETH/BTC pair may replicate a similar market price pattern to that of 2021 in the coming… — Ali Bent (@BentG63) December 25, 2023

Ethereum est le plus grand altcoin en termes de valeur, et son rallye entraînerait une hausse significative des prix sur le marché de l’altcoin. Les jetons de mème, connus pour surperformer lors de rallyes à grande échelle, verront probablement leur prix montrer en flèche dans un tel environnement, soutenant le potentiel de croissance de Meme Moguls (MGLS).

Meme Moguls : découvrir le pouvoir des pièces de mème

Copy link to section

Les pièces de mème ont gagné en popularité au cours des derniers mois, et Meme Moguls est en tête du peloton, ayant levé près d’un million de dollars lors de la troisième étape de sa prévente.

Meme Moguls est le premier échange basé sur des mèmes qui permet aux participants de l’écosystème de gagner des jetons $MGLS. La plateforme propose de nombreuses pièces numériques qui s’inspirent des mèmes, et sa présence communautaire dynamique contribuera probablement au succès à long terme du projet.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Meme Moguls dispose de plusieurs façons de maintenir l’engagement de sa communauté. Outre le cadeau de 10 000 $ pour le participant le plus actif sur X (Twitter), les parieurs $MGLS bénéficient de diverses récompenses en fonction de leurs rendements annuels. De plus, le jeu P2E de l’échange permet aux joueurs de gagner des cadeaux spéciaux et même des jetons non fongibles (NFT) uniques.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Faut-il investir dans $MGLS ?

Copy link to section

Meme Moguls pourrait faire partie des actifs ayant un énorme potentiel de rallye alors que le monde des crypto-monnaies attend la prochaine course haussière du marché des altcoins. Le projet veut surpasser ses concurrents tels que Dogecoin et Pepe. La prévente de $MGLS met en évidence son succès futur, et Meme Moguls promet de créer 100 millionnaires dans les 90 jours suivant son lancement officiel.

L’altcoin se négocie à 0,0025 $ lors de cette publication, et les analystes s’attendent à ce que cette pièce de mème basée sur un utilitaire augmente de 1 000 % d’ici la fin de la phase de prévente.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur Meme Moguls sur leur site Web.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.