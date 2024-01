Velas (VLX), ancien sponsor crypto de Ferrari, a du mal à gagner des parts de marché

Velas (VLX), l’ancien sponsor de haut vol de Ferrari, peine à gagner des parts de marché dans l’industrie de la blockchain. Bien que le prix du jeton VLX ait bondi de plus de 202 % par rapport à son niveau le plus bas de 2022, il reste 97 % en dessous de son plus haut historique. Sa capitalisation boursière s’élevait à plus de 40 millions de dollars.

Velas a été mis sous les projecteurs en 2021, au plus fort du rallye des actions crypto et mèmes. À l’époque, les investisseurs pensaient que le réseau, qui promettait des vitesses rapides et de faibles coûts de transaction, serait la prochaine grande alternative à Ethereum.

Alors que les transactions d’Ethereum par seconde s’élevaient à environ 30, Velas en traiterait 50 000. Ses frais de transaction moyens sont de 0,00001 $, bien inférieurs à ceux d’Ethereum et d’autres chaînes. À mesure que son jeton VLX a augmenté, la capitalisation boursière totale a dépassé 1,2 milliard de dollars.

Velas a cherché à accroître sa part de marché en s’associant à Ferrari, l’une des équipes les plus emblématiques de la grille. En tant que sponsor, elle s’est assuré un espace très apprécié sur l’aileron arrière. Plus important encore, ce parrainage est intervenu après le succès de la saison 2021, qui a été la saison la plus regardée depuis des décennies.

Cependant, le partenariat n’a pas bien fonctionné pour les deux parties et Ferrari y a mis fin en 2022. Velas n’a pas non plus augmenté sa part de marché comme prévu. Selon son site internet, il ne compte que 23 projets dans son écosystème.

Et selon DeFi Llama, il n’y a que 12 projets DeFi dans l’écosystème avec une valeur totale verrouillée (TVL) combinée de 2,68 millions de dollars. La plus grande dApp de l’écosystème est WagyuSwap, qui dispose de 1,18 million de dollars en TVL. Il n’a que deux jeux – Warlands et Velhalla – dans son écosystème.

Dans une large mesure, Velas a été battu par plusieurs nouveaux projets de blockchain. Par exemple, Base, qui a été lancée en 2023 par Coinbase, a une TVL de plus de 450 millions de dollars. De même, il a été battu par des projets comme Sui et Manta.

Cette performance soulève des questions sur le marketing dans l’industrie de la cryptographie. Tezos, qui s’est associé à RedBull Racing et Manchester United, a eu du mal à gagner des parts de marché. De même, Crypto.com, qui a dépensé plus que la plupart des entreprises en marketing, détient toujours une part de marché négligeable dans le secteur des échanges cryptographiques.

