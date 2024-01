Pullix connaît un succès instantané alors que les investisseurs achètent près de 2 millions $ de jetons en prévente

Pullix, une crypto-monnaie « trade-to-earn » à venir, a lancé sa prévente il y a quelques jours. Au cours de l’étape 4 de la prévente, les investisseurs ont accumulé le jeton alors que les montants levés ont atteint 1,98 million $. L’investissement n’est pas un hasard mais une indication du potentiel du projet. Les attentes des investisseurs en ce qui concerne la position particulière de Pullix dans le monde de la cryptographie ont attiré le sentiment FOMO. Par conséquent, vous voudrez peut-être en apprendre plus sur ce jeton, qui devrait voir sa valeur être multipliée par plus de 100 en 2024.

À propos de Pullix

Pullix est un échange de crypto-monnaies qui combine les fonctionnalités des échanges décentralisés et centralisés. La plateforme a été lancée après avoir réalisé que les deux types d’échanges n’étaient pas à la hauteur. L’exploitation de leurs caractéristiques avantageuses résout les problèmes problématiques, offrant des attributs bénéfiques aux investisseurs.

Prenons un exemple de liquidité, une caractéristique clé qui permet aux investisseurs de négocier des actifs rapidement et à moindre coût. Les bourses centralisées ont un avantage sur les bourses décentralisées car elles contiennent beaucoup de liquidités. Pullix exploitera cet attribut des CEX en incitant les utilisateurs et en proposant plusieurs actifs négociables. La plateforme s’associe également à des fournisseurs de liquidité institutionnels pour offrir les liquidités indispensables. En offrant une liquidité importante, Pullix résout un problème de longue date qui a entravé l’adoption des DEX.

Par ailleurs, Pullix exploite les fonctionnalités de sécurité des DEX et résout un problème couramment rencontré chez les CEX. À présent, vous devez être conscient des exploits fréquents et des vulnérabilités de sécurité signalés sur les CEX. Pullix propose aux investisseurs des clés privées, leur permettant de contrôler totalement leurs actifs, tout comme les DEX. Avec vos clés privées, vous pouvez être assuré que personne ne volera vos actifs, ce qui vous apportera une tranquillité d’esprit.

Il est également inutile de mentionner à quel point les exigences obligatoires en matière de KYC ont été gênantes pour les investisseurs sur les CEX. Avec Pullix, la confidentialité est préservée à 100 %. Les investisseurs ouvrent simplement un compte auprès de la bourse en utilisant leur adresse e-mail. Les traders utilisent leurs actifs numériques comme garantie, ce qui rend la plateforme efficace, pratique et sûre.

Pullix, est-ce un bon investissement ?

Pullix est la première plateforme « trade-to-earn » au monde. Comme tout autre projet doté de nouvelles fonctionnalités, il est susceptible d’attirer l’attention. La prévente fonctionne bien, grâce au caractère unique de la plateforme. En tant que tel, on s’attend à ce que son jeton PLX natif augmente considérablement à mesure que son adoption se développe.

Mais au fur et à mesure que l’expression « trade-to-earn » passe, vous voudrez peut-être savoir ce que signifient exactement ces termes. Littéralement, cela implique de gagner en faisant du trading. Bien entendu, la voie évidente pour gagner de l’argent sur la plateforme consiste à échanger des actifs et à réaliser des bénéfices. Cependant, Pullix récompense les investisseurs qui utilisent simplement sa plateforme, quels que soient les résultats des échanges. Les investisseurs gagnent une part des bénéfices sur les revenus quotidiens générés par la plateforme.

Outre le mécanisme de récompense, Pullix est un protocole de prêt. Les investisseurs bénéficient des prêts et des emprunts et augmentent leurs revenus. Il existe également des gains intéressants grâce à l’agriculture de rendement, au jalonnement et à la fonctionnalité VaultX de Pullix. Il existe également des rampes de lancement de NFT et de DeFi pour des revenus passifs supplémentaires.

Pullix est également une plateforme low-cost. Les investisseurs négocient des actifs sans commissions et avec des spreads faibles, ce qui rend Pullix compétitif et attractif. Quoi de plus ? Vous pouvez échanger plusieurs actifs cryptographiques et traditionnels, notamment le Forex et les actions. Les investisseurs peuvent également profiter du trading sur marge pour négocier des volumes plus élevés et gagner plus.

Investir dans Pullix pour un retour sur investissement de 100x ?

Les analystes sont optimistes à l’égard de Pullix et s’attendent à une série de résultats positifs dès son lancement. Le consensus du marché est que le prix du Pullix a le potentiel d’être multiplié par 100 en 2024, voire plus.

À notre avis, le jeton pourrait augmenter davantage à l’avenir en raison de son rôle unique. Avec des jetons des principales plateformes augmentant de plus grandes marges, Pullix devrait être considéré dans le même esprit. Les investisseurs intéressés peuvent en savoir plus sur la prévente de jetons sur le site Web du projet.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.