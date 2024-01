L’effet « janvier » arrive et Memeinator (MMTR) pourrait en bénéficier

Les crypto-monnaies, les actions et les matières premières ont reculé vendredi alors que la plupart des investisseurs faisaient leurs comptes de l’année. Les indices Dow Jones et Nasdaq 100 ont reculé de plus de 30 points de base tandis que l’or, l’argent et le cuivre ont chuté d’au moins 0,50 %. De même, Bitcoin a reculé à 42 000 $ tandis que des pièces comme Ethereum, Solana et Dogecoin ont chuté de plus de 3 %.

Ce recul est généralement attendu puisque vendredi était le dernier jour de cotation de l’année pour les actions et les crypto-monnaies. En conséquence, il y a eu une certaine pression à la vente alors que les investisseurs ont fait leurs comptes en prévision du début de l’année 2024 la semaine prochaine.

L’effet « janvier » arrive

Il est néanmoins probable que les crypto-monnaies et d’autres actifs rebondiront en janvier. Cela se produira en raison d’une situation connue sous le nom d’effet « janvier », dans laquelle les actifs ont tendance à se redresser en début d’année.

Nous avons constaté que cet effet fonctionnait bien en janvier 2023. Au cours de cette période, Solana est passé d’environ 1,50 $ et a culminé à 8 $. De même, Bitcoin est passé d’environ 16 000 $ à plus de 24 000 $ au début du mois de février. Ces rallyes ont ouvert la voie à de solides performances au cours de l’année.

La même performance s’est produite sur le marché boursier. Par exemple, l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, est passé de 10 673 $ le 2 janvier à 12 886 $ à la fin du mois. L’indice de premier ordre Dow Jones est passé de 32 497 $ à 34 388 $ au cours de la même période.

Cette performance a continué au fil des années et l’année 2024 suivra probablement la même tendance. De plus, il existe de nombreux catalyseurs pour une augmentation importante des actifs mondiaux au cours de cette période. L’inflation a fortement chuté dans la plupart des pays, comme aux États-Unis et en Europe. En conséquence, la plupart des économistes s’attendent à ce que la Réserve fédérale procède à plusieurs baisses de taux en 2024.

Les baisses de taux verront probablement les investisseurs déplacer leurs fonds vers des actifs plus risqués comme les actions et les crypto-monnaies. Au cours des deux dernières années, les fonds ont déplacé leur poudre sèche vers des actifs moins risqués comme les obligations d’État à court terme.

Il existe d’autres catalyseurs potentiels pour les crypto-monnaies à l’aube de l’année 2024. La SEC devrait approuver un ETF Bitcoin au comptant alors que la réduction de moitié n’est que dans quatre mois.

Memeinator en bénéficiera

Ces vents favorables profiteront probablement à Memeinator, l’une des nombreuses pièces de mème qui cherche à se lancer sur le marché. Le jeton vise à profiter du rallye des crypto-monnaies en cours alors qu’il se prépare à être bientôt rendu public.

Ses créateurs ont déjà levé plus de 2,7 millions $ auprès d’investisseurs des quatre coins du monde. Selon son site Internet, Memeinator est désormais passé à la 10e étape de sa prévente et devrait continuer jusqu’à la 20e étape. Le prix du jeton MMTR augmente à chaque étape et vous pouvez acheter le jeton ici.

Pour commencer, alors que Bitcoin et d’autres gros jetons se sont bien comportés en 2023, les pièces de mème comme Bonk et Pepe ont fait bien mieux. Le prix des jetons Bonk a bondi de plus de 1 265 %. Pepe a grimpé de plus de 350 %. En conséquence, ces jetons ont créé plusieurs millionnaires.

Cependant, investir dans les préventes comporte des risques. Par conséquent, vous devez toujours utiliser des stratégies de gestion des risques appropriées lorsque vous allouez des fonds au jeton MMTR. Par exemple, vous ne devez investir que dans des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous devez également diversifier vos avoirs en crypto-monnaies.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.