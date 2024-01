Internet Computer pompe alors que les transactions augmentent de 37 % : 20 $ seront-ils la prochaine étape pour ICP ?

Le prix de l’Internet Computer (ICP) a bondi de plus de 36 % au cours des dernières 24 heures, alors que l’activité de transaction de la plateforme blockchain s’est envolée. Au moment de la rédaction de cet article, le prix de l’ICP oscillait au-dessus de 13,30 $. La hausse au-dessus de 13 $ a fait grimper l’ICP de 184 % au cours des 30 derniers jours, avec un sommet intrajournalier de 14,00 $ le 31 décembre.

ICP parmi les pièces avec le pic de transactions le plus élevé

Alors que XRP, TRON, Stellar et EOS étaient en tête du nombre de transactions le 31 décembre avec respectivement 6,8 millions, 4,3 millions, 2,2 millions et 1,4 millions, la variation globale sur 24 heures d’Internet Computer a été en tête des gagnants.

Selon les données de CoinGecko, le volume des transactions sur 24 heures pour ICP a augmenté de plus de 363 % pour atteindre plus de 802 millions de dollars dimanche. Selon les données de TradingView, le total des transactions pour ICP a grimpé de 37 % alors que le réseau d’informatique et de stockage distribué et compatible avec les contrats intelligents a vu l’activité des utilisateurs augmenter.

Est-ce que 20 $ sont les prochains prix pour le prix ICP ?

Le gain de prix d’aujourd’hui pour Internet Computer est haussier pour ICP, car la dynamique haussière de la crypto-monnaie est fixée à une clôture hebdomadaire au-dessus de 10 $ pour la première fois depuis mai 2022.

Si les perspectives se maintiennent et qu’un rallye dans les semaines à venir inclut un nouveau test de support au-dessus de 15,71 $, le prix de l’ICP pourrait viser 20 $. L’obstacle immédiat au-dessus de ce niveau pourrait être d’environ 23,57 $.

Internet Computer (ICP) price on the weekly chart. Source: TradingView

Les analystes optimistes quant au protocole décentralisé cloud 3.0 soulignent ses atouts dans l’espace. Outre une voie potentielle vers la domination sur le marché du cloud crypto, l’ordinateur Internet est entièrement en chaîne, évolutif, rapide et bon marché en termes de coûts de transaction.

Le 18 décembre, la Fondation suisse à but non lucratif DFINITY, qui supervise la blockchain ICP, a fait une annonce majeure susceptible de stimuler l’ICP jusqu’en 2024.

Selon DFINITY, le lancement d’un sous-réseau européen sur Internet Computer prévoit le développement et le déploiement d’applications décentralisées (dApps) qui s’alignent sur le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.