Voici un aperçu de ce que Metacade a prévu pour 2024

Metacade – une plate-forme de jeu basée sur la blockchain semble bien positionnée pour afficher une année 2024 solide, même si elle a déjà terminé l’année dernière sur une note fortement positive.

Aperçu de ce à quoi a ressemblé 2023 pour Metacade

La plate-forme de GameFi a été lancée avec son lancement bêta public au cours de la dernière semaine de novembre et a terminé l’année dernière avec plus de 26 000 joueurs et passionnés de crypto-monnaie.

Son directeur général a récemment rejoint NeoTokyoCode, réitérant l’engagement du projet à devenir un leader du jeu Web3. Parmi les jeux désormais disponibles sur Metacade, nous retrouvons Shockwaves, Definity Legend, Great Escape et Heroes Battle Arena.

Les partenariats stratégiques sont véritablement ce qui a défini 2023 pour Metacade. La plate-forme a choisi de collaborer avec Meta Strikers, Aether Games, Meta Studio, Love Monster NFT, Moon Bio Studios et bien d’autres sociétés au cours de la dernière année.

Et tout cela continuera probablement à battre son plein en 2024, conformément aux plans ambitieux que Metacade a présentés pour cette année. Découvrez les objectifs de la plateforme pour cette année sur son site Internet ici.

Metacade explore les jeux AR/VR cette année

Metacade devrait introduire Meta Grant – un programme de subventions cette année via Itch.io.

La communauté de Web3 engagée à rassembler les passionnés de blockchain et les joueurs lancera également une place de marché pour les NFT (jetons non fongibles) dans les prochains mois.

Maintenant que Metacade a déjà ajouté un certain nombre de nouveaux jeux à sa plate-forme, sa prochaine aventure devrait concerner les jeux de réalité augmentée ou de réalité virtuelle (AR ou VR). Le projet continuera à rechercher des partenariats stratégiques pour réaliser les plans susmentionnés.

Dans la poursuite de sa transformation en un écosystème de jeu mondial solide, Metacade a également manifesté son engagement à doubler ses efforts en matière de marketing.

Notez que Metacade n’est pas encore une organisation autonome entièrement décentralisée ou un DAO, mais elle vise à franchir cette étape d’ici la fin de 2024. Vous pouvez en apprendre davantage sur Metacade sur son site Web en utilisant ce lien.

Metacade lancera un site d’offres d’emploi en 2024

Il convient de mentionner ici que CertiK a déjà approuvé Metacade en tant que plateforme blockchain sécurisée et transparente à la suite d’un audit assez approfondi.

Jusqu’à présent, les utilisateurs disposent de plusieurs moyens de gagner sur Metacade, grâce à son modèle passionnant Play2Earn. Mais les membres de cette communauté peuvent également dépenser les jetons MCADE pour participer à des tournois de jeux – en gagnant, ce qui vous permet de gagner des récompenses.

Enfin, Metacade récompense également ses utilisateurs pour avoir interagi avec d’autres membres, publié des avis ou contribué de toute autre manière à la plateforme.

De plus, au cours du dernier trimestre de cette année, Metacade introduira un site d’offres d’emploi, conformément au livre blanc publié sur son site Web.

Cela permettra aux sociétés de jeux et de Web3 dans leur ensemble d’annoncer les postes auxquels les membres de la communauté pourront postuler en fonction de leurs compétences et de leur expérience pour décrocher un nouvel emploi dans un créneau qui leur tient tant à cœur.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le fonctionnement probable de ce site d’offres d’emploi.

$MCADE, est-ce un bon investissement en ce moment ?

Notez que tout sur Metacade est alimenté par son jeton natif appelé $MCADE.

Son prix est actuellement inférieur de plus de 15 % à ce qu’il valait à la fin de sa prévente en mars 2023. Mais le recul pourrait bien être une opportunité d’investir étant donné qu’il y a tellement de choses passionnantes que cette plateforme a prévues pour 2024.

Un nouveau pool de jalonnement lancé en octobre de l’année dernière et la collaboration révolutionnaire annoncée avec Polygon à peu près au même moment en font une opportunité d’investissement attrayante.

La pièce cryptographique est actuellement cotée sur un échange décentralisé – Uniswap – et sur trois échanges centralisés (Bitget, BitMart et Coinstore).

Les vents favorables plus larges de l’espace cryptographique, qu’ils soient liés à l’approbation imminente d’un ETF Bitcoin au comptant ou au passage de la banque centrale américaine à une baisse des taux, pourraient également profiter au jeton $MCADE en 2024.

Intéressé à investir Metacade ($MCADE) ? Visitez son site Web pour découvrir comment.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.