Le jeton Celestia TIA se rapproche d’ATH alors qu’il bat Cosmos sur une métrique clé

Le jeton TIA de Celestia a été l’une des crypto-monnaies les plus performantes de ces derniers mois. Il a bondi jusqu’à un sommet de 14,57 $ jeudi, quelques points en dessous de son record de 15,28 $. Au total, le TIA a bondi de plus de 500 % depuis son point le plus bas d’octobre de l’année dernière.

L’action sur les prix de Celestia se produit à un moment où le nombre de transactions dans son écosystème a bondi, dépassant celui de Cosmos. Les données compilées par Mintscan montrent que Celestia a traité plus de 6,7 millions de transactions au cours de sa vie.

Ces transactions sont bien inférieures aux 52,7 millions traités par Cosmos au fil du temps. Cela est compréhensible depuis la création de Cosmos en 2014. Un examen plus approfondi montre que Cosmos a traité plus de 2,36 millions de transactions au cours des 30 derniers jours, contre 5,97 millions pour Celestia.

Nombre de transactions Celestia

Une autre donnée montre que Cosmos Transaction Per Second (TPS) au cours des 20 derniers blocs était en moyenne d’environ 2,854 par rapport aux 14 de Celestia. C’est un signe que Celestia constate une plus grande traction parmi les utilisateurs.

Cette tendance est probablement due à la performance du jeton TIA de Celestia, qui a augmenté de plus de 500 % par rapport à ses plus bas d’octobre. Cosmos ATOM, en revanche, a augmenté de plus de 20 % au cours de la même période. Il a également formé une tendance à double sommet, pointant vers davantage d’inconvénients. Dans la plupart des cas, les réseaux blockchain voient plus d’activité lorsque leurs jetons augmentent.

Pour commencer, Celestia est une plate-forme relativement nouvelle qui fournit des solutions modulaires de disponibilité des données. Ce faisant, il vise à faire évoluer un réseau blockchain à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente. Selon son site Web, Celestia est désormais utilisé par Near Protocol, Arbitrum Orbit, Cartesi et Cosmology.

Le principal défi pour les investisseurs de Celestia est qu’ils peuvent s’attendre à une dilution importante dans les années à venir. Les données de CoinGecko montrent que le nombre d’offres en circulation s’élève à plus de 145 millions, contre une offre maximale de plus d’un milliard.

Selon TokenUnlocks, le prochain déverrouillage du jeton Celestia aura lieu en octobre, lorsque plus de 175 millions de jetons seront mis en ligne. Le déverrouillage de jetons est considéré comme très baissier car il augmente le nombre de jetons en circulation.

