Mise à jour XMR, ZEC, ZEN : Binance est-elle sur le point de supprimer ces pièces de confidentialité ?

Quelques jours seulement après que l’échange cryptographique OKX a annoncé la radiation des principales pièces de confidentialité Monero (XMR), Zcash (ZEC) et Horizen (ZEN), la principale bourse Binance a ajouté ces pièces à une liste de jetons risquant d’être radiés.

Le 4 janvier, Binance a publié une mise à jour de sa liste de balises de surveillance, ajoutant entre autres XMR, ZEC et ZEN. L’échange a cependant supprimé GMX (GMX) et Sushi (SUSHI) de la liste Seed Tag.

Binance est-il sur le point de radier Monero, Zcash et Horizen ?

Copy link to section

Binance, comme Coinbase, sont traditionnellement associés à un effet plus positif sur les jetons lorsqu’ils annoncent leur cotation. Les prix de la plupart des projets ont ensuite explosé avant la pré-cotation, la visibilité et une plus grande liquidité étant parmi les facteurs clés.

Ce fut le cas avec la récente cotation par Binance de plusieurs jetons, dont Bonk, Celestia et ORDI.

Cependant, une annonce de radiation a souvent coïncidé avec une baisse des prix dans un contexte de perte de liquidité. Bien que l’ajout d’une pièce à la liste des balises de surveillance ne signifie pas une suppression automatique de la liste, cette décision signifie que la bourse surveille de près ces jetons en fonction d’une évaluation interne des risques et d’autres critères.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

“Gardez à l’esprit que les jetons dotés de la balise de surveillance risquent de ne plus répondre à nos critères de cotation et d’être radiés de la plateforme”, note Binance.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La conformité réglementaire, qui a d’ailleurs augmenté depuis le règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance avec les autorités américaines et la lutte en cours avec la SEC, est un autre facteur susceptible de jouer dans la décision de radier les pièces de confidentialité.

En décembre 2023, Binance a décidé de radier TORN, le jeton de gouvernance de la plateforme de mixage cryptographique Tornado Cash. Le prix du TORN a fortement chuté après la nouvelle. Alors que les prix du XMR, du ZEC et du ZEN sont généralement en baisse au moment de la rédaction, le marché plus large ayant chuté à la suite du krach éclair du Bitcoin le 3 janvier.

Les observateurs du marché ont noté que le règlement de Binance avec le ministère américain de la Justice, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pourrait permettre à la bourse de « nettoyer » davantage la maison avec des radiations symboliques.

Dans la dernière annonce, les autres jetons disponibles avec une balise de surveillance incluent Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF) et Vai (VAI).

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.