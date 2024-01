OKX va supprimer les paires spot pour les pièces de confidentialité XMR, ZEC et DASH

L’échange de crypto OKX a annoncé la radiation de plusieurs pièces axées sur la confidentialité, notamment Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC) et Horizen (ZEN).

Les autres jetons à radier sont Fusion (FSN), un écosystème inter-chaînes pour les transactions financières ; ZKSpace (ZKS), une solution de couche 2 basée sur ZK ; meme coin ILCAPO (CAPO) et jeton de produits DeFi structurés PowerPool Concentrated Voting Power (CVP).

« Afin de maintenir un environnement de trading au comptant robuste, nous surveillons en permanence les performances de toutes les paires de trading cotées et révisons régulièrement leurs qualifications de cotation. Sur la base des commentaires des utilisateurs et des directives de suppression/masquage des jetons OKX, nous supprimerons plusieurs paires de négociation qui ne remplissent pas nos critères de cotation », a écrit la bourse dans un communiqué publié le 29 décembre 2023.

Plus précisément, la bourse mettra fin au support du trading au comptant pour KSM-USDC, FLOW-USDC, JST-USDC, KNC-USDC, ANT-USDC, FSN-USDT, ZKS-USDT, CAPO-USDT, CVP-USDT le 4 janvier 2024. Pendant ce temps, XMR-BTC, XMR-ETH, XMR-USDT, XMR-USDC, DASH-BTC, DASH-USDT, ZEC-BTC, ZEC-USDT, ZEC-USDC, ZEN-BTC et ZEN-USDT seront radiés de la liste. le 5 janvier 2024.

Il est conseillé aux utilisateurs d’annuler tous les ordres liés aux paires de trading décrites avant la date de radiation. Si cela ne se produit pas, l’échange les annulera automatiquement.

La bourse a par conséquent suspendu les dépôts pour les crypto-monnaies mentionnées et arrêtera les retraits le 5 mars 2024 à 8 heures UTC.

Radiations d’échanges dans un contexte de mise en conformité réglementaire

La radiation par OKX des pièces ci-dessus n’est pas la première mesure de ce type. La plateforme a supprimé plusieurs paires de trading au cours des derniers mois, cette décision reflétant une volonté plus large de conformité sur l’ensemble du marché.

Les bourses de crypto-monnaie, dont Binance, ont annoncé la radiation de plusieurs paires au comptant et à terme.

Cela s’est produit alors que de nombreuses plateformes de trading et d’échange de cryptomonnaies demandent et acquièrent des licences dans de nombreuses juridictions. Par exemple, Coinbase a récemment reçu une licence VASP en France alors qu’elle cherche à étendre ses services et produits dans l’UE.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.