Coinbase s’est enregistré comme VASP en France

Coinbase Global Inc (NASDAQ : COIN) affirme s’être enregistré avec succès en tant que fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) en France. Ses actions sont en hausse de 4,0% jeudi.

Coinbase se développe sur un autre marché clé

Cet agrément de l’AMF permet effectivement à Coinbase de proposer ses services de monnaie numérique aux Républicains.

En octobre, la société cotée au Nasdaq avait choisi l’Irlande comme principal centre de réglementation au sein de l’ Union européenne. Et maintenant, il s’étend sur un autre marché clé dans cette région, alors que les régulateurs américains restent implacables envers les sociétés de cryptographie.

Notez que Ledger, l’un des plus grands fournisseurs de services de garde de cryptomonnaies au monde, évalué pour la dernière fois à environ 1,4 milliard de dollars, a son siège social en France.

Des pairs tels que Crypto.com, Binance et Circle ont également choisi Paris comme base européenne.

L’UE tente d’introduire son règlement MiCA

A noter que l’Union européenne travaille actuellement à instituer sa réglementation MiCA (Markets in Crypto Assets).

Une fois que cela sera en place, l’enregistrement en tant que fournisseur de services d’actifs virtuels dans l’un des pays européens permettra aux sociétés de cryptographie d’opérer dans l’ensemble de la région au lieu d’avoir à obtenir la licence séparément pour chaque membre du bloc.

La nouvelle arrive plus d’un mois après que Coinbase a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre qui ont manqué les estimations de Street, le nombre d’utilisateurs effectuant des transactions mensuelles ayant encore diminué pour atteindre 8,5 millions.

Ses actions ont encore quintuplé cette année grâce à l’optimisme lié à l’approbation imminente de la SEC pour un ETF Bitcoin Spot.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.