Le 3 janvier, la Fed a publié le compte rendu de sa réunion de décembre 2023. À l’époque, elle avait décidé de maintenir ses taux d’intérêt stables, mais semblait faire allusion à des baisses de taux dans un avenir proche.

Eh bien, les minutes publiées il y a seulement quelques heures, maintenant que nous sommes entrés en janvier (la prochaine réunion de décision sur les taux de la Fed est prévue pour fin janvier) pourraient bien laisser entendre que de nombreux investisseurs vont être déçus.

Lisez notre prévision ici : des baisses de taux arriveront en 2024. Mais pas aussi tôt que vous le pensez.

Beaucoup semblent s’attendre à ce que les réductions de taux commencent dès ce mois-ci, marquant le début d’une période conciliante aussi intense que l’ont été les hausses de taux de 2021 et 2022. Cependant, les minutes de la Fed semblent suggérer quelque chose de tout à fait différent.

Les réductions n’interviendront probablement que plus tard cette année

Copy link to section

Voici ce que disaient les minutes du FOMC :

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

En discutant des perspectives politiques, les participants ont estimé que le taux directeur aurait probablement atteint ou s’approcherait de son sommet pour ce cycle de resserrement, tout en notant que la trajectoire politique réelle dépendra de la façon dont l’économie évolue… La plupart des participants ont noté que, comme indiqué dans leur Dans leurs soumissions au SEP, ils s’attendaient à ce que la politique restrictive du Comité continue de freiner les dépenses des ménages et des entreprises, contribuant ainsi à promouvoir de nouvelles réductions de l’inflation au cours des prochaines années. Dans leurs projections soumises, presque tous les participants ont indiqué que, reflétant l’amélioration de leurs perspectives d’inflation, leurs projections de base impliquaient qu’une fourchette cible plus basse pour le taux des fonds fédéraux serait appropriée d’ici la fin de 2024. »

En d’autres termes, les hausses de taux devraient commencer au quatrième trimestre, voire en décembre même, en 2024. Il n’est pas probable que les hausses de taux commencent au début de 2024 pour se terminer en décembre 2024.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

L’avis de l’expert

Copy link to section

Cette décision n’a pas été une surprise pour l’expert des marchés David Buckham, auteur de Why Banks Fail et The End of Money – même s’il pensait qu’elle surprendrait de nombreux autres investisseurs optimistes et aveuglément optimistes.

Dans une interview exclusive avec Invezz, Buckham a déclaré ceci :

Nous avons assisté aujourd’hui à 11 hausses consécutives des taux, suivies de deux pauses sur les taux, et nous avons assisté à une forte baisse de l’inflation. Et le marché prévoit entre cinq et sept baisses de taux en 2024… Voici mon avis : je pense que le marché est trop optimiste.

Buckham nous rappelle à tous que la Fed est plus prévoyante que l’investisseur individuel moyen et qu’il est toujours important pour eux d’éviter de répéter les erreurs d’il y a cinquante ans.

Les États-Unis doivent maintenir le cap. Je serais très surpris si les États-Unis réduisaient sept fois consécutivement leurs taux d’intérêt. L’inflation dans les années 1980 a augmenté, puis diminué, puis augmenté à nouveau – nous ne voulons plus de cela. »

L’avis du procès-verbal

Copy link to section

Un autre passage des minutes de la Fed publiées hier semble le confirmer :

Les participants ont cependant également noté que leurs perspectives étaient associées à un degré d’incertitude inhabituellement élevé et qu’il était possible que l’économie évolue d’une manière qui rendrait approprié de nouveaux relèvements de la fourchette cible. Plusieurs ont également observé que les circonstances pourraient justifier de maintenir la fourchette cible à sa valeur actuelle plus longtemps que prévu. »

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.