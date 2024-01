Un analyste de Bloomberg fait allusion à l’approbation d’un ETF Bitcoin le 11 janvier, quelques jours seulement avant le début de la prévente de Bitbot

Alors que le monde de la cryptographie bouillonne, de fortes indications suggèrent que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pourrait donner son feu vert au premier ETF Bitcoin au comptant, les spéculations pointant vers un lancement potentiel le 11 janvier. Cela vient confirmer une prédiction que nous avons faite en discutant des raisons pour lesquelles la SEC approuverait les ETF BTC au comptant malgré les prédictions négatives de Matrixport et de WhaleWire.

Parallèlement, un acteur révolutionnaire, Bitbot, se prépare à donner aux investisseurs la garde complète de leurs actifs, offrant ainsi un avantage concurrentiel par rapport aux investisseurs institutionnels. Examinons en détail l’approbation potentielle de l’ETF, les fonctionnalités révolutionnaires de Bitbot et la prochaine prévente de jetons BITBOT qui commencera le 17 janvier.

L’approbation de l’ETF Bitcoin au comptant le 11 janvier

Copy link to section

L’approbation très attendue d’un ETF Bitcoin au comptant par la SEC pourrait devenir une réalité plus tôt que prévu. Selon l’analyste de Bloomberg, Eric Balchunas, il y a de fortes indications que la SEC pourrait annoncer l’approbation dès la semaine prochaine, ouvrant ainsi la voie au début des négociations jeudi (11 janvier 2024) ou vendredi (12 janvier 2024).

Reuters now basically reporting same thing…



Amended S-1s due by 8amET on Mon & potential approval Tues or Wed (which *could* mean possible launch Thurs or Fri).



SEC only asking for “minor” changes.



One source indicated SEC Commissioner vote likely to take place on Wed fwiw. https://t.co/4dqlQ1xePG pic.twitter.com/0jn5dFXF2C — Nate Geraci (@NateGeraci) January 6, 2024

Cette nouvelle a eu des répercussions sur la communauté crypto, les investisseurs attendant avec impatience une étape potentielle qui pourrait avoir un impact significatif sur le marché des crypto-monnaies.

Bitbot : robot de Telegram offrant une garde totale et des outils institutionnels

Copy link to section

Au milieu de cet enthousiasme, Bitbot apparaît comme un acteur révolutionnaire dans le domaine de la cryptographie. Bitbot, un robot de trading Telegram, est sur le point d’offrir aux investisseurs et aux traders un niveau de contrôle sans précédent sur leurs actifs.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ce qui distingue Bitbot, c’est son engagement à fournir la garde complète des actifs aux utilisateurs, en leur offrant des outils de qualité institutionnelle. Cette décision vise à uniformiser les règles du jeu, permettant aux investisseurs particuliers de rivaliser sur un pied d’égalité avec les géants institutionnels.

Alors que les marchés des crypto-monnaies connaissent une résurgence, la vision de Bitbot s’aligne sur la tendance croissante des investisseurs particuliers à la recherche d’un plus grand contrôle et d’outils sophistiqués pour naviguer dans un paysage en constante évolution. L’attention portée au trading au comptant et la flambée des prix du Bitcoin placent encore Bitbot à l’avant-garde de cette vague de liberté financière.

La prévente de jetons Bitbot commence le 17 janvier

Copy link to section

L’enthousiasme autour de Bitbot s’intensifie avec l’annonce de sa prochaine prévente de jetons, prévue pour le 17 janvier. Avec une offre totale de 1 000 000 000 de jetons, Bitbot vise à vendre 30 % de ses jetons en une prévente comprenant 8 étapes. Cette décision stratégique alimente non seulement le développement, mais garantit également une utilité et une valeur tangibles pour les investisseurs à mesure que le jeton évolue. De plus, 20 % des jetons seront détenus par l’équipe de développement de Bitbot pour soutenir les progrès continus, marquant ainsi un engagement en faveur d’une croissance à long terme.

L’engagement de Bitbot en faveur de la sécurité est évident à travers son partenariat avec Knightsafe, un service d’auto-conservation d’actifs numériques open source, transparent et décentralisé. Utilisant la technologie de conservation MPC (Multi-Party Computation), Bitbot garantit une confidentialité et une précision inégalées aux utilisateurs. Les fonctionnalités de sécurité telles que l’Anti MEV Bot et les mesures anti-rug renforcent encore l’engagement de Bitbot à créer un environnement sécurisé pour les activités de trading.

Conclusion

Copy link to section

Alors que la communauté crypto se prépare à une éventuelle approbation d’un ETF Bitcoin, le paysage est sur le point de subir un changement transformateur. L’intersection des outils institutionnels de Bitbot et l’évolution plus large du marché déclenchée par l’approbation de l’ETF présente une opportunité unique pour les investisseurs. Cependant, la bataille juridique en cours entre la SEC et Coinbase, un acteur majeur dans le domaine des crypto-monnaies, ajoute une couche de complexité à l’histoire en cours.

En 2024, avec l’événement de réduction de moitié du Bitcoin à l’horizon et les tendances du marché indiquant une potentielle nouvelle hausse, Bitbot est prêt à faire des vagues sur le marché. En concurrence avec les joyaux à forte capitalisation et surfer sur les vagues de folie des crypto-monnaies, Bitbot se positionne comme une force dynamique dans le secteur des robots de trading.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.