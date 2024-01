Analyse USD/SEK : perspectives USD/couronne avant les données de l’IPC américain

Le taux de change USD/SEK est resté dans une fourchette étroite après une série de chiffres économiques suédois faibles. La paire s’échangeait à 10,22, là où elle se situait ces derniers jours. Ce prix est quelques points au-dessus du plus bas de la semaine dernière à 9,90 et 9,35 % en dessous du point le plus haut de novembre.

Données économiques suédoises et américaines

Les derniers chiffres économiques suédois montrent que le pays ne se porte pas bien. Dans un rapport, l’agence des statistiques a indiqué que les ventes au détail ont reculé de 0,5% en novembre après avoir augmenté de 1,4% le mois précédent. Ce recul s’est traduit par une baisse de 1,7 % sur un an. Le secteur de la vente au détail est surveillé de près car les dépenses de consommation constituent la part la plus importante de l’économie suédoise.

Un autre rapport révèle que la confiance des ménages reste sous pression. Il a baissé de 0,5% en novembre après avoir augmenté de 0,5% le mois précédent. Ce rapport pourrait avoir un impact sur les dépenses de consommation en Suède.

La production industrielle suédoise a également été sous pression en novembre puisqu’elle a chuté de 1,1% après avoir augmenté de 0,3% le mois précédent. Au total, l’économie du pays a progressé de 0,2% après une croissance de 1,0% en octobre.

Ces chiffres exerceront probablement une pression sur la Riksbank, qui a relevé ses taux d’intérêt à 4 % dans le but de ralentir l’économie. Plus important encore, la banque centrale a soutenu la couronne par le biais de ventes de devises au cours des derniers mois. Dans une note, les analystes d’ING estiment que la banque mettra fin au soutien du change de la devise. Un cadre de la Riksbank a déclaré :

«La Riksbank n’a pas d’objectif pour la couronne, nous avons un objectif pour l’inflation. Mais le taux de change affecte les perspectives d’inflation et nous devons donc le surveiller de près.»

Le prochain catalyseur important pour l’USD/SEK sera les prochains chiffres de l’inflation américaine. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que l’inflation du pays est restée stable en décembre. En cela, ils voient l’IPC global atteindre 3,2 % et l’IPC de base chuter à 3,8 %.

Ce sont des chiffres importants car ils influencent les prochaines réunions de la Fed. Un rapport sur l’inflation plus faible que prévu laisserait entrevoir une baisse des taux de la Fed en mars de cette année. Un rapport plus élevé déplacera l’attention vers mai ou juin.

Analyse technique USD/SEK

Graphique USD/SEK de TradingView

L’USD par rapport à la couronne a suivi une tendance à la baisse au cours des derniers mois, aidé par le soutien de Riskbank et le recul de l’indice du dollar américain (DXY). Il est passé d’un maximum de 11,27 en septembre à un minimum de 9,90. La paire est restée en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours.

Plus récemment, la paire a retesté le support clé à 10,18, le plus bas du 17 juillet. Par conséquent, les perspectives pour la paire USDSEK sont baissières, le prochain point à surveiller étant à 9,90.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.