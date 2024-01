Un pic d’ETH supérieur à 2,4 000 $ déclenche des gains à deux chiffres pour LDO, ARB et RPL

Le prix de l’Ethereum (ETH) a augmenté de 8,5 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre un sommet de 2 448 $ sur les principaux échanges cryptographiques (il est passé à 2 459 $ sur Coinbase). Par rapport au Bitcoin (BTC), la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière a augmenté de plus de 12 % pour atteindre 0,05392 BTC.

Les gains de l’ETH surviennent alors que le BTC a dépassé 45 300 $, soit une baisse de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures.

Ethereum price chart on Wednesday, January 10, 2024. Source: TradingView

Lido DAO, Arbitrum et Rocket Pool ont grimpé en flèche alors que l’ETH atteignait 2,4 000 $

Alors qu’Ethereum était en hausse de 8,5 %, un certain nombre d’altcoins connaissaient une hausse à deux chiffres. Selon les données de CoinGecko, les pièces de l’écosystème Ethereum Lido DAO (LDO), Rocket Pool (RPL), Arbitrum (ARB) et Optimism (OP) sont toutes montées en flèche à mesure que l’ETH prenait de l’ampleur.

Les jetons de gouvernance de jalonnement liquide LDO et RPL se négociaient respectivement en hausse de 19 % et 21 % au moment de la rédaction, Lido DAO changeant de mains à 3,86 $ et Rocket Pool à 33,37 $. Pendant ce temps, les jetons natifs des plates-formes Ethereum de couche 2 Optimism et Arbitrum ont augmenté respectivement de 16 % et 19 %. OP s’échangeait à 3,71 $ et ARB à 2,01 $ à 11 h 24 HE mercredi.

L’élan haussier connu par Ethereum et les pièces associées est survenu après l’alerte farfelue de mardi concernant l’approbation des ETF Bitcoin au comptant. La fausse publication sur le compte X officiel de la SEC a permis au BTC d’atteindre un sommet de 19 mois au-dessus de 48 000 $ sur Binance.

Cependant, le compte X officiel du président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que la nouvelle de l’approbation était fausse car le compte du régulateur avait été piraté. BTC a chuté à 45 000 $. Aujourd’hui, le prix de la crypto-monnaie phare a atteint un plus bas intrajournalier de 44 383 $ sur Binance et de 44 320 $ sur Coinbase.

Les analystes sont cependant optimistes quant au prix du BTC, Tom Lee de Fundstrat prédisant que Bitcoin pourrait atteindre un sommet de 150 000 $ au cours des 12 prochains mois. Parmi les catalyseurs de la tendance haussière figurent l’approbation très attendue des ETF au comptant et la prochaine réduction de moitié du Bitcoin.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.