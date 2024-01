Hier, le président de la SEC, Gary Gensler, a annoncé l’approbation de « plusieurs » fonds négociés en bourse au comptant Bitcoin, nommant spécifiquement le Grayscale Bitcoin Trust et laissant entendre que toutes les demandes précédemment rejetées par la SEC (notamment la demande de BlackRock) ont été approuvées à la en même temps.

Le personnel termine séparément l’examen des déclarations d’enregistrement pour dix ETP spot Bitcoin simultanément, ce qui contribuera à créer des conditions de concurrence équitables pour les émetteurs et à promouvoir l’équité et la concurrence.

Les noms de ces ETP n’ont pas été indiqués.

Le prix du BTC atteint 47 000 $

Le prix du Bitcoin a naturellement décollé au cours des dernières 24 heures, atteignant 47 000 $ – dépassant même le niveau de résistance de 45 000 $ qu’il a franchi plus tôt ce mois-ci, pour le plus grand plaisir des partisans du BTC.

Ce niveau était la première fois que Bitcoin atteignait ce sommet depuis près d’un an, lorsqu’il a atteint 47 722,72 $ le 30 mars 2023.

Cela représentait également un gain de près de dix pour cent en quelques heures.

Suite à la nouvelle, le prix du Bitcoin a connu une brève baisse, tombant à environ 45 703 $ avant de remonter au-dessus de 46 000 $ moins d’une heure plus tard.

L’ETF BlackRock spot BTC n’est pas mentionné

Notamment, le communiqué ne mentionne pas BlackRock – l’un des candidats ayant déposé une demande en même temps que Grayscale, et également le plus grand gestionnaire d’actifs au monde.

Le site Web de BlackRock est également dépourvu de toute nouvelle. La société publiera ses derniers résultats demain, le 12 janvier, et attendra peut-être donc de faire une annonce d’ici là.

Repérez les rumeurs sur l’ETF Ethereum

Gensler, qui critique de longue date les crypto-monnaies, a déclaré à propos de l’approbation que :

Cela ne devrait en aucun cas indiquer la volonté de la Commission d’approuver les normes de cotation des titres d’actifs cryptographiques. L’approbation n’indique rien non plus sur le point de vue de la Commission quant au statut des autres actifs cryptographiques.

Cela pourrait être une réponse aux rumeurs qui commencent à circuler selon lesquelles la SEC cherchera bientôt à approuver un ETP Ethereum spot.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.