Le cours de l’action IAG forme lentement une tendance haussière intéressante

Le cours de l’action IAG (LON : IAG) a reculé au cours des trois dernières semaines consécutives alors que les traders sont attentifs aux événements dans le secteur de l’aviation. Le titre s’échangeait à 150,90p jeudi, soit un niveau inférieur au sommet de 174,10 de l’année dernière.

Les compagnies aériennes se préparent à une nouvelle normalité

Les actions des compagnies aériennes n’ont pas été les plus performantes au cours des 12 derniers mois, même si la demande mondiale a bondi. IAG, la société géante qui possède British Airways et Vueling, est restée dans une phase de consolidation au cours de cette période.

D’autres compagnies aériennes comme Lufthansa, United Airlines et Wizz Air ont toutes reculé. Les valeurs aériennes les plus performantes sont Ryanair et EasyJet, qui ont augmenté de plus de 35 % et 25 %, comme le montre le graphique ci-dessous.

Cours des actions des compagnies aériennes

Le cours de l’action IAG a sous-performé malgré une bonne exécution de la part de la direction. Dans ses résultats les plus récents, l’entreprise a indiqué que son chiffre d’affaires total est passé de 16,68 milliards d’euros au cours des neuf premiers mois de 2022 à 22,2 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a également augmenté à 8,6 milliards d’euros contre 7,3 milliards d’euros.

IAG a également annoncé des bénéfices solides et de bons progrès en matière de réduction de la dette. Son bénéfice après impôts sur neuf mois est passé de 199 millions d’euros en 2022 à 2,1 milliards d’euros. Elle a également réduit son total d’emprunts de 17,2 milliards d’euros à 19,9 milliards d’euros.

Certains signes indiquent qu’IAG continuera à bien se porter en 2024. Dans une note récente, l’IATA a déclaré qu’elle prévoyait un chiffre d’affaires total des compagnies aériennes atteindre 964 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net total dépasserait 25,2 milliards de dollars. L’association s’attend également à ce que la croissance des revenus augmente à un rythme plus rapide que les dépenses. IAG bénéficiera probablement de ce thème puisqu’elle est l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde.

IAG devrait également bénéficier de la baisse des prix du carburéacteur. Les données de l’IATA montrent que le prix moyen du carburéacteur a chuté à 285,4 dollars cette année par rapport au sommet de 292 dollars du mois dernier. Cette tendance se poursuivra probablement si les prix du pétrole maintiennent leur tendance à la baisse. L’Arabie saoudite a récemment réduit ses prix du pétrole, provoquant une baisse des prix mondiaux de 5 %. Comme indiqué ci-dessous, les prix mondiaux des avions à réaction ont chuté.

L’autre catalyseur possible pour IAG et d’autres compagnies aériennes est que l’inflation évolue dans la bonne direction. Après avoir culminé à 9,1 % en 2021, l’inflation américaine est revenue à 3,1 %. La même tendance se produit sur d’autres marchés clés pour IAG.

La baisse de l’inflation et des taux d’intérêt, associée à l’amélioration des opérations aéroportuaires, signifie que les fondamentaux d’IAG sont solides. Le principal risque auquel la compagnie est confrontée est la concurrence des compagnies aériennes occidentales et orientales.

Prévisions du cours de l’action IAG

Graphique IAG de TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action IAG a été sous pression au cours des dernières semaines. Ce retrait l’a vu chuter en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours. Du côté positif, le titre a formé une configuration tête-épaules inversée, ce qui est un signe haussier populaire.

Il est donc probable que le titre rebondisse dans les semaines à venir. Ce rebond sera probablement déclenché par la prochaine saison des résultats. Plusieurs grandes entreprises américaines comme United, Delta et Southwest publieront leurs résultats dans les prochaines semaines. IAG, quant à lui, publiera ses résultats le 29 février.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.