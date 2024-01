Prévisions boursières Apple (AAPL) : une bonne entreprise en mauvaise posture

Le cours de l’action Apple (NASDAQ : AAPL) se rapproche de son plus haut historique, même s’il est confronté à des défis importants. Le titre s’échangeait à 185,9 dollars vendredi, quelques points en dessous de son sommet historique de près de 200 dollars. Ce prix lui confère une capitalisation boursière de plus de 2 900 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande entreprise au monde.

Apple n’a pas de catalyseur clair

Apple, le plus grand holding de Warren Buffett, est devenu la plus grande entreprise au monde à fabriquer les meilleurs appareils. Ses iPhone, Mac, iPad, AirPods et montres sont les meilleurs de leur catégorie. Elle contrôle également son écosystème en exécutant ses logiciels sur l’ensemble de ses marques.

Au fil des années, le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise ont connu une croissance exponentielle. Le chiffre d’affaires total est passé de 260 milliards de dollars en 2019 à plus de 383 millions de dollars au cours des douze derniers mois (TTM). Son bénéfice annuel approche les 100 milliards de dollars.

Cependant, je pense qu’Apple est surévaluée et qu’elle est en réalité en mauvaise posture. Par exemple, Apple a un ratio PE de 30,33, supérieur à la médiane du secteur de 21. Son multiple PE à terme est de 28 par rapport à la médiane du secteur de 23. L’indice S&P 500 a un ratio PE de 22.

Pour une entreprise qui se négocie à prime, on s’attendrait à ce qu’elle connaisse une forte croissance de ses revenus et de sa rentabilité. Apple ne croît plus aussi vite. Au cours du trimestre le plus récent, le chiffre d’affaires de l’entreprise a chuté de 2,8 %, tandis que la médiane du secteur était une croissance de 6,26 %. Son chiffre d’affaires à terme de 2,08% est inférieur à la médiane du secteur de 7,71%.

On ne sait pas d’où Apple tirera sa croissance. D’une part, contrairement au passé, les gens n’achètent plus d’iPhone chaque année. En outre, le raffermissement du dollar américain a rendu l’iPhone inabordable pour la plupart des habitants des marchés émergents. Cela explique pourquoi les revenus de l’iPhone ont reculé au dernier trimestre.

Il existe également une inquiétude quant à l’avenir de l’iPad. Même si le produit était très populaire dans le passé, de nombreuses personnes ne l’achètent plus. Comme pour l’iPhone, de nombreux clients restent plus longtemps avec leurs anciens iPad.

Plus important encore, Apple a parié sur son segment de services qui comprend Apple Pay, Apple TV, Arcade, iCloud et App Store. Au cours du trimestre le plus récent, le segment a généré une croissance des revenus de 16 % sur un an, à 22,3 milliards de dollars. Je m’attends à ce que la croissance du segment se poursuive bientôt, mais à un rythme plus lent.

Apple parie également son avenir sur Vision Pro, le casque virtuel qui sera commercialisé le 2 février . En raison de son prix, je soupçonne qu’il s’agira d’un produit de niche qui n’atteindra pas le succès de produits clés comme l’Apple Watch et les AirPods.

L’autre défi pour Apple est son exposition à la Chine, pays en guerre froide avec les États-Unis. Une nouvelle guerre à Taiwan expose la Chine à des risques majeurs puisqu’elle y fabrique la plupart de ses produits.

Prévisions du cours de l’action Apple

Graphique AAPL de TradingView

Pour être clair. Apple reste une grande entreprise avec des produits de qualité, une bonne réputation et l’un des meilleurs bilans du marché. Le défi est que l’entreprise est confrontée à des défis de croissance pour justifier une valorisation de 3 000 milliards de dollars.

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que le cours de l’action AAPL a formé une configuration à double sommet. Dans la plupart des cas, il s’agit de l’une des tendances les plus baissières. Le décolleté de ce patron est à 165$. Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure une situation dans laquelle Apple reculerait et testerait à nouveau ce support dans les mois à venir. Cela explique pourquoi les analystes de Barclays ont récemment dégradé l’action Apple.

