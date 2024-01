La prévente de Pullix atteint plus de 3,5 millions $ alors que l’échange de crypto-monnaies hybride attire rapidement les prétendants

2024 s’avère être une année passionnante pour les crypto-monnaies. Non seulement le marché a lancé le premier ETF Bitcoin au comptant, mais une nouvelle ère CEX-DEX se dévoile. Pullix, une plateforme d’échange de crypto-monnaies à venir, mélange les deux pour une expérience utilisateur transparente. Au cours de la 6ème étape de la prévente, les investisseurs ont accumulé plus de 3,5 millions $ de son jeton natif $PLX. Par conséquent, les analystes prévoient un gain pouvant atteindre jusqu’à 100 fois son prix initial pour le jeton en 2024.

Pullix – un échange hybride de crypto-monnaies CEX et DEX

Deux échanges courants sur les marchés de crypto-monnaies sont les échanges centralisés et décentralisés. Chacun comporte ses propres avantages et inconvénients.

En parlant d’échanges centralisés, les problèmes de sécurité ont été un défi majeur. Les échanges souffrent du défaut que les utilisateurs n’ont pas de contrôle sur leurs clés privées. Cela est préoccupant, car les utilisateurs doivent faire confiance aux protocoles de sécurité de la bourse pour protéger leurs fonds.

Néanmoins, les investisseurs aiment les bourses centralisées pour leur grande liquidité et les multiples actifs qu’il est possible d’y négocier. Cette liquidité élevée n’est pas disponible pour les utilisateurs d’échanges décentralisés. Cependant, les utilisateurs d’échanges décentralisés ont un contrôle total sur leurs fonds grâce à des clés privées.

L’épineuse question DEX/CEX inspire Pullix, qui résout les défis des deux mondes. D’une part, Pullix présente une liquidité élevée, car la plateforme répertorie plusieurs actifs, contrairement aux DEX. Les investisseurs négocient des crypto-monnaies aux côtés d’actifs traditionnels tels que les ETF, les matières premières, les devises et les actions. Pullix extrait également des liquidités en travaillant avec des fournisseurs de liquidité institutionnels tels que les banques de niveau 1.

Par ailleurs, Pullix résout un problème de sécurité CEX gênant en donnant aux utilisateurs le contrôle de leurs fonds. Les utilisateurs détiennent des clés privées qu’ils peuvent utiliser pour accéder à leurs actifs. Plus innovante qu’un CEX, la plateforme est structurée de manière à ce que les utilisateurs n’aient pas besoin de passer par des KYC pour trader. Il faut simplement s’inscrire avec un e-mail, ce qui rend la facilité d’entrée intéressante par rapport aux CEX.

Pullix, est-ce un investissement attractif ?

L’ère des CEX et DEX pourrait bien être ébranlée après des performances insatisfaisantes au fil des ans. Alors que les investisseurs soulignent leurs pièges, une plateforme qui résoudra les problèmes est vouée à gagner du terrain. Comme le montre le succès de sa prévente, Pullix pourrait devenir un projet sensationnel, contribuant à la flambée des prix de son jeton.

Ce qui est également très intéressant, c’est que Pullix est conçu pour être une plateforme à haut rendement. Les détenteurs de jetons reçoivent une part des revenus quotidiens générés sur la plateforme grâce à une fonction trade-to-earn.

Les crypto-monnaies répertoriées sont également disponibles pour le jalonnement afin de gagner un revenu passif. D’autres moyens d’apprendre sur la plateforme incluent l’agriculture de rendement et la fourniture de liquidités.

De plus, Pullix est censé être une plateforme à faible coût. Les utilisateurs ne reçoivent aucune commission et bénéficient de spreads serrés pour maximiser leurs revenus dans les crypto-monnaies. Les transactions peuvent être effectuées sur marge, avec un effet de levier allant jusqu’à 1 000 : 1.

Investir dans Pullix pour un investissement multiplié par 100

Fondamentalement, Pullix s’appuie sur une plateforme robuste qui promet de guérir les maux de ses prédécesseurs. Avec l’effondrement d’échanges tels que FTX et la faible popularité des DEX, Pullix pourrait appuyer sur la gâchette. Les jetons d’échange ont été multipliés par plus de 100 après le lancement, faisant de Pullix un candidat pour un gain similaire. La valeur spéculative du jeton est toujours élevée et la prédiction de de rendement de 100 fois l’investissement est réalisable en 2024.

À l’avenir, Pullix pourrait atteindre des marges plus élevées. Les opportunités de revenus, les avantages et le rôle unique de la cryptographie pourraient alimenter la demande du jeton. Cela pourrait voir le jeton croître de façon exponentielle pour devenir l’un des plus échangés et des plus précieux. Les investisseurs peuvent acheter le jeton sur le site Internet du projet, le prix en prévente augmentant à chaque étape.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.