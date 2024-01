Le prix du Hedera Hashgraph (HBAR) reste stable alors qu’Hitachi rejoint le conseil

Le prix du jeton Hedera Hashgraph (HBAR) est resté en phase de consolidation après que le Conseil Hedera a annoncé un partenariat avec Hitachi America. Ce partenariat verra Hitachi rejoindre le conseil d’administration d’Hedera.

Hitachi rejoint d’autres organisations estimées dans ce conseil comme Google, Dell, Avery Dennison, Nomura et Wipro. En tant que membre du conseil, Hitachi utilisera la blockchain d’Hedera pour alimenter son écosystème dans des secteurs tels que l’énergie, l’électronique et les soins de santé.

Précisément, il vise à commencer à l’utiliser pour ses preuves de concept de produits de chaîne d’approvisionnement de bout en bout. Dans un communiqué, Ravigopal Vennelakanti, vice-président de Big Data Analytics chez Hitachi, a déclaré :

« Hitachi voit un réel potentiel dans les solutions de technologie de registre distribué (DLT) construites sur Hedera, compte tenu de la technologie hautement évolutive et sécurisée du réseau et de son engagement fort en faveur du développement durable. Hedera répond aux besoins émergents en matière de résilience de la chaîne d’approvisionnement, d’énergie propre, d’IT/OT et de semi-conducteurs, par exemple.

Le partenariat avec Hitachi est une chose majeure en raison de sa taille. Hitachi est la 9e plus grande société cotée en bourse au Japon, avec une capitalisation boursière de plus de 72 milliards de dollars. Elle propose ses solutions dans le monde entier.

De nombreuses grandes entreprises ont choisi Hedera comme fournisseur de services blockchain pour plusieurs raisons. D’une part, il s’agit de l’une des blockchains les plus rapides au monde, avec un délai de finalisation de seulement 3,2 secondes. Il peut également gérer des milliers de transactions par seconde (TPS) pour quelques centimes.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Hedera Hashgraph a augmenté sa part de marché et ses offres au cours des derniers mois. Par exemple, dans une déclaration récente, les développeurs ont lancé Stablecoin Studio, une solution qui aide les gens à créer et à lancer leurs stablecoins.

Pendant ce temps, l’écosystème DeFi de Hedera, bien que plus petit que ses concurrents, se développe. Sa valeur totale verrouillée (TVL) dépasse désormais 71 millions de dollars. SaucerSwap, le plus grand DEX de son écosystème, a gagné des parts de marché.

HBAR de Hedera Hashgraph est resté en phase de consolidation après l’annonce d’Hitachi. Il s’échangeait à 0,080 $ lundi, soit un niveau inférieur au sommet de 0,087 $ de la semaine dernière. Il a chuté de plus de 22 % par rapport à son point culminant de décembre.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.