Bitbot : compte à rebours de la prévente du robot de trading Telegram destiné à rivaliser avec ses pairs et à multiplier les investissements par 100

En juillet 2023, les investisseurs de la bourse Unibot (UNIBOT) basée sur Telegram ont eu droit à un cadeau inattendu. Des gains à deux chiffres ont permis au jeton d’augmenter sa valorisation de 200 x et UNIBOT a dépassé le prix de 200 $. Ces gains ne sont pas le fruit du hasard, car l’attrait des robots basés sur Telegram ne cesse de croître. Bien qu’UNIBOT se négocie aujourd’hui à la moitié de son niveau record, les gains illustrent la popularité des jetons de niche. Désormais, les investisseurs se préparent à un autre robot de trading Telegram qui offre des fonctionnalités et un potentiel supérieurs. La prévente de Bitbot débutera le 17 janvier 2024 et le potentiel de hausse est de plus de 100 fois. Nous approfondissons ce projet, aidant à découvrir pourquoi il est devenu une sensation avant son lancement.

À propos de Bitbot ?

Bitbot est un robot de trading auto-dépositaire résidant sur la plateforme de messagerie Telegram. Il permet aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies via leurs portefeuilles froids. Peut-être qu’une question clé qui persiste dans l’esprit des investisseurs est la suivante : pourquoi Bitbot ?

Eh bien, nous nous souvenons tous de la frénésie dramatique de la grande vente des particuliers sur les actions GameStop et AMC Entertainment en 2021. Les petits investisseurs se sont regroupés pour déjouer les gros canons lors des deux événements. Les événements ont montré le pouvoir des particuliers dans le monde du trading et leur quête incessante de ressources et de soutien.

Bitbot souhaite donner aux investisseurs particuliers les ressources et la plateforme nécessaires pour prendre en charge leurs transactions. En plus de permettre une conservation sécurisée des actifs, le robot offre aux investisseurs une technologie de qualité institutionnelle. Cela permet aux petits investisseurs de prendre des risques calculés sur le marché et de devenir des acteurs essentiels. Le robot est également livré avec une interface ultra-intuitive pour faciliter la navigation et la participation.

Mais de dures leçons ont été apprises, et les robots Telegram n’ont pas été sans controverse. Unibot a été victime d’un piratage qui a entraîné une perte d’environ 560 000 $, alimentant un crash de 40 % du jeton l’année dernière. Banana Gun, un autre jeton de robot Telegram, a perdu plus de 99 % en trois heures en septembre. C’était après une suspicion d’e tirage de tapis’escroquerie qui a envoyé une onde de choc à travers le marché. Une question inévitable est la suivante : Bitbot pourrait-il subir le même malheur ?

Il est intéressant de voir comment Bitbot a évité les pièges de ses prédécesseurs. Contrairement à ses concurrents, qui détiennent les actifs des utilisateurs et les clés privées, Bitbot s’appuie sur une gestion de portefeuille ultra-flexible. Le portefeuille est renforcé par l’API de garde MPC, remplaçant la clé privée par des partages de clés individuels. Étant donné qu’aucune partie ne peut accéder à l’intégralité de la clé, Bitbot surmonte les vulnérabilités de sécurité de ses pairs.

Bitbot est fier de ses fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Il comprend Knightsafe, un service d’auto-garde d’actifs numériques décentralisé et open source. D’autres incluent le robot anti-MEV pour la surveillance de la blockchain et des fonctionnalités anti-rug pour assurer la sécurité des investisseurs. Le potentiel de Bitbot de devenir le chouchou des investisseurs et de générer un rendement important est solide.

Bitbot pourrait-il être multiplié par 100 en 2024 ?

C’est le moment idéal pour le lancement de Bitbot, alors que le marché se prépare à une hausse. Bitcoin a récemment atteint près de 50 000 $, coïncidant avec l’approbation du premier ETF au comptant. De même, la réduction de moitié du Bitcoin, attendue en avril 2024, est un autre déclencheur haussier à venir.

Bitcoin est considéré comme un baromètre pour le reste du secteur, déclenchant d’autres achats de jetons et des courses haussières. L’avènement d’un marché haussier pourrait aider à libérer la valeur de Bitbot.

De plus, comme mentionné précédemment, les jetons de niche gagnent en popularité. Même avec le marché baissier des crypto-monnaies, les volumes de transactions sur les robots Unibot, Banana et Maestro ont dépassé 5 milliards $. Les volumes soulignent que l’automatisation du trading est la prochaine grande nouveauté, Bitbot étant un acteur clé.

Malgré des failles de sécurité incontestables, le trading de jetons de robots comme Unibot a enregistré des gains de plus de 200 fois. Avec son modèle de sécurité supérieur, Bitbot présente un potentiel similaire et supérieur. Ainsi, une prévision de rendement de 100x l’investissement est assez prudente, compte tenu des tendances historiques des prix.

Coïncidant avec un marché haussier et un prix attractif de 0,01 $, Bitbot est un jeton à surveiller. À l’avenir, l’objectif est de coter BITBOT sur les meilleures bourses et d’atteindre une capitalisation boursière d’un milliard de dollars. Les investisseurs peuvent visiter le site Web du projet pour acheter le jeton dès l’ouverture de la prévente.

