Goldman Sachs a annoncé une baisse significative de son bénéfice net pour 2023, passant de 11,26 milliards de dollars en glissement annuel en 2022 à 8,52 milliards de dollars en glissement annuel le 16 janvier 2024.

Le bénéfice trimestriel a légèrement diminué, passant de 2,06 milliards de dollars de bénéfice net au troisième trimestre 2023 à 2,01 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023.

Bénéfice par action

Le BPA du géant des services financiers s’élevait à 5,48 $ de bénéfice dilué par action ordinaire au quatrième trimestre 2023, en légère hausse par rapport à 5,47 $ au troisième trimestre et nettement supérieur aux attentes du marché de 3,51 $ par action.

Dans l’ensemble, Goldman Sachs a versé en 2023 22,87 dollars de bénéfice par action, soit une baisse substantielle par rapport au total de 30,06 dollars de 2022.

Le ROE annualisé (rendement des capitaux propres moyens des actionnaires ordinaires) s’est établi à 7 . 5 pour cent, largement conforme aux attentes de 7,5 pour cent, a indiqué la société dans un communiqué. Auparavant, le ROE était de 7,1 % pour le troisième trimestre 2023 et de 7,6 % pour l’année 2023 à ce jour (YTD).

Revenus et dépenses

Dans l’ensemble, les revenus de Goldman Sach ont augmenté à 46,25 milliards de dollars sur un an et à 11,32 milliards de dollars sur un trimestre, en avance sur les prévisions du secteur qui les estimaient à moins de 11 milliards de dollars, à environ 10,8 milliards de dollars. Auparavant, les revenus nets de la société s’élevaient à 34,94 milliards de dollars depuis le début de l’année au troisième trimestre 2023.

Les dépenses d’exploitation s’élevaient à 34,49 milliards de dollars pour 2023, soit 11 % de plus qu’en 2022. Sur un trimestre, elles étaient de 5 % supérieures à celles du quatrième trimestre 2022. Cela serait dû à des dépréciations nettement plus élevées liées aux investissements immobiliers consolidés de l’entreprise. Cela signifie que le ratio des rémunérations et avantages sociaux de Goldman Sach par rapport aux revenus nets et nets des provisions pour pertes sur créances était de 34,5 pour cent, contre un ratio de 34,5 pour cent au troisième trimestre.

Les actions de la société se négociaient à 377,75 $ à l’ouverture des marchés mardi.

Goldman Sachs va-t-il faire preuve de plus de créativité ?

Les piliers du capital-investissement pourraient avoir plus de mal à réaliser des bénéfices dans les années à venir que dans un passé récent, selon Marc Nachmann de Goldman Sach dans une récente interview avec le Financial Times.

Cela signifie que nous pourrions voir plus d’innovation et de stratégies créatives, moins attendues, à l’avenir. Quoi qu’il en soit, Goldman Sachs est certainement à surveiller.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.