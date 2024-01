Une société de recherche en cryptographie partage des perspectives extrêmement baissières pour Cardano (ADA)

Alors que les crypto-monnaies envisagent un nouveau rebond après les baisses observées la semaine dernière, K33 Research maintient une perspective extrêmement baissière pour Cardano (ADA).

Selon leurs dernières perspectives, la plateforme affirme que Cardano pourrait « dériver vers la non-pertinence ». Le rapport de recherche cite à titre d’exemple les trajectoires de marché de IOTA, NEO et EOS.

Dans son rapport «Pourquoi devriez-vous vendre Cardano (ADA)», le cabinet de recherche souligne plusieurs facteurs pour expliquer pourquoi la crypto-monnaie pourrait lentement «saigner» dans l’obscurité.

Cardano « ne sert à rien »

Selon K33 Research, le réseau Cardano n’a aucune activité significative et cela pourrait être la principale raison pour laquelle ADA finit par devenir inutile à l’avenir. Une plate-forme blockchain, en particulier un réseau de contrats intelligents tel que Cardano, a besoin de son jeton natif pour avoir une utilisation pratique, a noté Anders Helseth, responsable de la recherche chez K33.

Cela ne semble pas être le cas pour ADA, a soutenu Helseth. Selon lui, même si certains contre-arguments pourraient faire état de 90 000 transactions quotidiennes, il s’agit de transactions blockchain et non de « transactions significatives ».

“Il ne se passe rien d’autre dans le réseau Cardano que des transferts d’échange et un groupe de détenteurs de sacs fabriquant une activité blockchain”, a-t-il noté.

Que dit la situation du stablecoin de Cardano ?

Hormis les données de la blockchain et les échanges commerciaux, il n’existe aucune preuve externe d’une « activité réelle ». À cela s’ajoute la situation du stablecoin de Cardano. Les principales pièces stables de Tether et Circle – USDT et USDC – ne sont pas sur Cardano.

Au lieu de cela, il n’existe que des pièces stables garanties par Cardano, actuellement évaluées à 76 cents par dollar. Le cabinet de recherche affirme que c’est « un autre mot pour rien », notamment pour DeFi. Selon le rapport, Cardano a une histoire et une histoire formidables, mais aucune traction. Seule une grande idée est vendue aux nouveaux détenteurs d’ADA, mais l’avenir est sombre.

“Ada ne s’est pas redressé comme d’autres jetons de contrat intelligents” plus forts “lorsque les marchés se sont améliorés, ce qui est un indicateur fort d’une pièce en train de mourir”, a déclaré Helseth.

Il suggère qu’ADA est confrontée à un scénario dans lequel elle devient « sans valeur avec le temps ». C’est une trajectoire similaire à celle observée avec d’autres altcoins, notamment IOTA, NEO et EOS. De nombreux projets présentant ces perspectives se multiplient au milieu des mises à niveau technologiques ou des annonces de partenariats clés, mais disparaissent rapidement car rien de majeur n’en résulte.

Why you should sell all your ADA (Cardano)



The Cardano network’s complete lack of meaningful activity will make the Ada token worthless over time.



Read the full reasoning on K33 Research 👇https://t.co/jji0yfJDky — K33 Research (@K33Research) January 15, 2024

Cela signifie-t-il qu’ADA pourrait tomber du top 10 et disparaître dans la cour ?

Selon les données de CoinGecko, le prix de Cardano a atteint un sommet historique de 3,09 $ en septembre 2021. Mais malgré ses gains de 53 % au cours de l’année écoulée, la valeur actuelle de l’ADA reste à plus de 82 % de son sommet historique.

La crypto-monnaie s’échangeait autour de 0,53 $ au moment de la rédaction de cet article.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.