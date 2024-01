La prévente de jetons Bitbot commence en trombe alors même que le rallye des crypto-monnaies stagne

Le marché des crypto-monnaies est entré dans une mini période hivernale alors que le récent rallye s’estompe et que les investisseurs réfléchissent à l’approbation, la semaine dernière, d’un ETF Bitcoin. Bitcoin est resté sous pression à 43 000 $, tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les pièces numériques a diminué pour passer à 1,76 billion $.

La prévente de jetons Bitbot commence

Les crypto-monnaies ne sont pas les seuls actifs en difficulté, car les actions et les matières premières ont reculé à mesure que les espoirs de baisse des taux s’estompaient. Les indices boursiers américains comme le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le Russell 2000 ont tous reculé. À l’échelle mondiale, des indices comme le Nifty 50 et le Hang Seng ont également chuté.

Pourtant, Bitbot, une société qui a lancé sa prévente de jetons mercredi, se porte bien car elle attire des investisseurs du monde entier. Selon son site Internet, Bitbot a récolté près de 30 000 $, quelques heures après le début de la prévente de jetons. Les développeurs visent à lever 200 000 $ dans un premier temps avant d’augmenter progressivement les prix.

Les préventes de jetons sont devenue un moyen populaire pour les projets de cryptographie de collecter des fonds. Ces préventes ont rapporté des millions de dollars en 2023 et les analystes s’attendent à ce que la croissance soit plus forte cette année à mesure que les taux d’intérêt commenceront à baisser. Il est également possible que la demande augmente à l’avenir et après que Bitcoin a bien été divisé par deux en avril.

De nombreuses personnes ayant investi dans des préventes de jetons ont fait fortune au cours des derniers mois. Par exemple, à son apogée, Metacade avait une capitalisation boursière de plus de 32 millions $, supérieure aux 15 millions $ collectés par les développeurs lors de leur vente de jetons.

Qu’est-ce que Bitbot ?

Bitbot est une entreprise qui cherche à changer le secteur du trading de crypto-monnaies. Il vise à y parvenir en créant un robot de trading auto-dépositaire qui aidera les traders à automatiser le trading et à générer des résultats solides au fil du temps. Il offrira des performances de niveau institutionnel, une expérience utilisateur fluide et une exécution ultra-rapide.

Plus important encore, Bitbot intègre des fonctionnalités d’algorithme anti-rugissement qui aident à détecter et à réduire de manière préventive les risques sur le marché. Vous pouvez en savoir plus sur le robot dans ce livre blanc.

Bitbot sera alimenté par le jeton $BITBOT, qui comportera plusieurs fonctionnalités telles que le partage des revenus, l’accès exclusif aux fonctionnalités de l’écosystème et la participation communautaire. Il servira également à financer l’accès et à favoriser la gouvernance lorsqu’elle sera entièrement décentralisée.

$BITBOT a une limite d’approvisionnement de 1 milliard de jetons. Selon tokenomics, 20 % d’entre eux seront destinés au développement tandis que 30 % seront proposés au public via le processus de revente. D’autres jetons seront destinés au marketing, à la trésorerie, à la communauté et à la liquidité.

Est-ce que $BITBOT est un bon achat ?

Investir dans des jetons cryptographiques est une chose à haut risque et très rémunératrice. Lorsque cela fonctionne, le processus peut être très gratifiant, comme nous l’avons vu avec des jetons comme Pepe et Bonk. Les premiers investisseurs dans ces jetons ont fait fortune lorsqu’ils ont bondi en 2023.

Par conséquent, la règle est que les gens ne doivent investir qu’une petite partie de leurs fonds dans ces jetons. Dans ce cas, si le prix du jeton augmente, ils obtiendront de solides rendements. En revanche, si le prix du jeton s’effondre, leurs pertes seront minimes.

