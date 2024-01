Meme Moguls ($MGLS), est-il attrayant après l’approbation des ETF Bitcoin ?

BTC fait parler de lui sur le marché depuis que la Securities & Exchange Commission des États-Unis a finalement annoncé son approbation pour un ETF Bitcoin au comptant.

100 milliards $ pourraient être investis dans les crypto-monnaies en 2024

Bitcoin attire toute l’attention ces jours-ci, principalement parce que les fonds négociés en bourse permettent aux grands gestionnaires de fonds d’accéder à la plus grande crypto-monnaie au monde.

La gestion de patrimoine est actuellement une industrie de 30 000 milliards $ qui pourrait injecter jusqu’à 100 milliards $ dans les ETF Bitcoin en 2024, selon les analystes de Standard Chartered. Anthony Pompliano de Pomp Investments a également déclaré récemment :

Bitcoin commence à devenir un actif de référence pour les jeunes générations. La plupart des investisseurs ne peuvent pas battre les indices de référence. Ainsi, ajouter un nouvel indice de référence à votre allocation d’actifs est le seul moyen de suivre le rythme.

Le flux de capitaux induit par les ETF vers Bitcoin est particulièrement important car il entraînera probablement une augmentation significative du prix de la pièce.

Et lorsque Bitcoin se redressera, le reste du marché des crypto-monnaies, y compris les projets récemment lancés comme Meme Moguls, a tendance à suivre ses traces.

Meme Moguls propose plusieurs façons de gagner de l’argent

Meme Moguls est une plateforme émergente qui offre à ses utilisateurs plusieurs moyens de se créer une source de revenus supplémentaire.

Le premier est un écosystème passionnant de jeu play-to-earn qui vous permet d’affronter d’autres bosses et de devenir éligible à de nombreuses récompenses tant que vous pouvez les battre.

Deuxièmement, Meme Moguls agit à peu près comme un échange permettant aux utilisateurs d’échanger des actifs de mème. À condition que vous soyez un trader compétent, vous pouvez choisir ce dans quoi vous excellez pour gagner de l’argent avec cette plateforme.

Ensuite, bien sûr, il y a le jalonnement si ce que vous recherchez est une source de revenus passive.

Et enfin, Meme Moguls possède sa propre pièce de mème native appelée $MGLS. Vous pouvez y investir et bénéficier de l’appréciation attendue des prix dans les mois à venir. Pour en savoir plus sur Meme Moguls et le jeton $MGLS, visitez le site Web du projet sur ce lien.

Posséder des jetons $MGLS vous permet d’accéder à des fonctionnalités exclusives

Notez que posséder des jetons $MGLS vous ouvre également les portes vers une poignée de fonctionnalités exclusives. Ceux-ci incluent l’exposition aux NFT et à quelques offres liées au métavers.

De plus, vous avez votre mot à dire sur la direction que prend Meme Moguls, car il s’agit d’une plate-forme décentralisée.

Meme Moguls a levé près de 1,7 million $ en quelques semaines lors de sa prévente en cours. Cela indique que la communauté des investisseurs recherchent des pièces $MGLS, ce qui est généralement un bon signe pour les perspectives futures de la pièce cryptographique.

La pièce native Meme Moguls est au prix de 0,0027 $ à l’écriture de cet article avec seulement 85 millions de pièces avant la prochaine hausse des prix. Vous pouvez explorer des moyens simples d’investir dans la pièce de mème $MGLS aujourd’hui sur le site Web Meme Moguls ici.

Quoi d’autre pourrait être un vent favorable pour Meme Moguls ($MGLS)

Meme Moguls et sa pièce de mème native sont d’autant plus attrayants pour un investissement compte tenu de la trajectoire de croissance de l’espace des pièces de mème ces dernières années.

Les pièces de mème ne valaient pratiquement rien avant la pandémie, mais étaient déjà devenues un marché de 20 milliards $ à la fin de 2022. Si la tendance à la croissance se poursuit, avoir une position dans $MGLS pourrait offrir des rendements plutôt lucratifs.

Enfin, la pièce native de Meme Moguls pourrait également bénéficier d’autres vents favorables du marché des crypto-monnaies, car mème ou non, il s’agit essentiellement d’une crypto-monnaie.

Ainsi, une fois que la Réserve fédérale américaine commencera à réduire ses taux, augmentant ainsi la demande d’actifs à risque tels que les crypto-monnaies en 2024, le jeton $MGLS pourrait également connaître une augmentation des afflux de capitaux.

N’oubliez pas que le Comité fédéral de l’Open Market a déjà signalé jusqu’à trois réductions de taux cette année, comme l’a rapporté Invezz ici. Cliquez ici pour approfondir vos connaissances sur Meme Moguls et le jeton $MGLS.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.