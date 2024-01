USD/IDR : la roupie indonésienne se prépare à davantage de faiblesse

Le taux de change USD/IDR a atteint son plus haut niveau depuis le 14 décembre, suite à la hausse de l’indice du dollar américain (DXY) et à la décision accommodante de la banque centrale indonésienne en matière de taux. La paire a bondi jusqu’à un plus haut de 15 633, bien plus haut que le plus bas de décembre de 15 358.

La Banque d’Indonésie et le DXY montent en flèche

La paire USD/IDR a poursuivi sa reprise après que la Banque d’Indonésie a rendu sa première décision sur les taux d’intérêt. Dans ce document, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés à 6%, là où ils étaient ces derniers mois.

La banque espère maintenir ses taux au niveau actuel pendant un certain temps, tout en poursuivant sa lutte contre l’inflation. Les analystes d’ING Bank s’attendent à ce que la BoI réduise ses taux à partir du second semestre pour dynamiser l’économie. Le communiqué ajoute :

“Avec l’IDR toujours sous pression et une inflation légèrement supérieure au point médian de l’objectif d’inflation de la banque centrale, nous pensons que la Banque d’Indonésie maintiendra ses taux à 6% pour le premier semestre, mais qu’elle passera probablement à des mesures accommodantes une fois que la Fed commencera à réduire ses taux directeurs.”

Dans son communiqué, la banque a déclaré qu’elle s’attend à une croissance de l’économie indonésienne comprise entre 4,7% et 5,5% cette année. Elle s’attend également à ce que l’inflation se stabilise entre 1,5% et 3,5%, ce qui se situe dans sa fourchette cible.

Une fois la Banque d’Indonésie terminée, l’attention se porte désormais sur la Réserve fédérale, qui tiendra sa première réunion plus tard ce mois-ci. La plupart des économistes s’attendent à ce que la banque laisse ses taux inchangés entre 5,25% et 5,50% lors de cette réunion.

Le catalyseur clé pour le billet vert sera le dot plot et le ton des responsables. La vigueur des récents chiffres de l’emploi et de l’inflation signifie que la Fed maintiendra probablement un ton belliciste lors de cette réunion. Cela explique pourquoi les rendements des obligations d’État à 10 et 30 ans ont récemment bondi au-dessus de 4 %.

Cela explique également pourquoi l’indice du dollar américain a dépassé les 103 dollars ces derniers jours et pourquoi les actions américaines se sont effondrées.

Analyse technique USD/IDR

La paire USD/IDR a également rebondi alors que les investisseurs se concentrent sur les prochaines élections indonésiennes prévues en février. Dans la plupart des cas, les monnaies des marchés émergents ont tendance à reculer à l’approche d’élections majeures.

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que la paire USD/roupie a connu une forte tendance à la hausse ces derniers jours. Ce rebond s’est produit après que la paire ait formé une configuration de double fond à 15 358. Dans la plupart des cas, cette tendance est généralement le signe d’un renversement.

La paire s’approche maintenant du décolleté de ce modèle à 15 673. Une cassure au-dessus de ce niveau indiquerait un potentiel de hausse supplémentaire, les acheteurs visant le sommet de 15 960 de l’année dernière. Le scénario alternatif est celui où la paire ne parvient pas à franchir ce niveau et reprend ensuite la tendance baissière jusqu’à 15 400.

