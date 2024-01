MetaMask présente un service de jalonnement sans matériel pour les utilisateurs d’Ethereum

Le fournisseur de portefeuille cryptographique MetaMask a annoncé un nouveau service de jalonnement qui ne nécessite ni pool ni matériel. Le service de jalonnement permet aux utilisateurs d’Ethereum d’exécuter leurs propres nœuds de validation moyennant des frais. Grâce à un article de blog, MetaMask a noté :

Vous n’avez pas besoin de maintenir les nœuds logiciels et matériels requis pour faire tourner et maintenir un validateur opérationnel – cela est fait pour vous via Consensys Staking, qui exécute plus de 33 000 validateurs avec zéro barre oblique jusqu’à présent – tout ce que vous avez à faire est de déposer votre ETH et collecter des récompenses.

L’annonce indique que les utilisateurs devront déposer 32 Ether, soit environ 79 000 $, pour profiter du service géré via le portefeuille MetaMask. À partir de là, MetaMask exécutera les opérations du nœud, fournira des mises à jour client et sauvegardera la stabilité d’exécution.

Le service aborde la centralisation et garantit l’efficacité

En offrant une solution de jalonnement pratique et accessible, MetaMask affirme qu’elle responsabilise les utilisateurs, en résolvant les problèmes de centralisation rencontrés sur les écosystèmes de jalonnement. MetaMask résout également les problèmes de réduction et de temps d’arrêt des utilisateurs du réseau Ethereum tout en leur offrant plus d’efficacité et une sécurité renforcée.

Néanmoins, les frais de 10 % ont suscité des réactions mitigées au sein de la communauté crypto. Lefteris Karapetsas, fondateur du tracker de portefeuille crypto Rotkiapp, a salué le nouveau service comme une « idée intéressante ». Cependant, dans un article X, il a noté que les frais de 10 % ne sont pas intéressants compte tenu des frais facturés sur d’autres options alternatives.

Interesting idea but a 10% fee makes it a completely unattractive option for any user who bothers to compare with the other available options out there. https://t.co/vSzBQwPL8f pic.twitter.com/GeuaYUm2RL — Lefteris Karapetsas | Hiring for @rotkiapp (@LefterisJP) January 18, 2024

Par conséquent, les rendements nets du jalonnement avec MetaMask après déduction des frais de plateforme sont équivalents aux 3,4 % du Lido. Ce dernier est considéré comme un leader du secteur, contrôlant 9,3 millions d’ETH d’une valeur de 22,9 milliards de dollars de montants mis en jeu, contre un total de 28,8 millions d’ETH mis en jeu.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.