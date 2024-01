Everlodge (ELDG) : une place de marché de NFT immobilière permettant la propriété fractionnée

Que feriez-vous avec 100 $ ? Probablement beaucoup, mais pas lorsqu’il s’agit d’investissement immobilier. Si vous deviez prendre une part des 280 000 milliards $ du secteur, vous devrez débourser une somme considérable. Compte tenu des énormes dépenses en capital nécessaires, l’immobilier est devenu inaccessible pour la majorité. La bonne nouvelle est que vous n’avez plus besoin de mettre en place de grosses sommes pour posséder un bien immobilier. Avec seulement 100 $, vous pouvez posséder une part du marché autrefois luxueux et la développer avec Everlodge. Le jeton offre également la possibilité de multiplier son investissement jusqu’à 100 fois.

La propriété fractionnée avec Everlodge

Everlodge est un marché immobilier compatible avec la blockchain qui permet la propriété fractionnée de biens. La plateforme permet aux investisseurs de posséder une partie des maisons de vacances, des villas en ville et des hôtels à partir de 100 $ seulement. Utilisons un scénario hypothétique.

Supposons qu’une villa de luxe à New York soit évaluée à 10 millions $. Un NFT est créé à partir de la propriété et fractionné en 100 000 unités. Dans cet exemple, chaque fraction sera évaluée à 100 $. En utilisant Everlodge, vous pouvez posséder une fraction de la villa de luxe de 10 millions $ pour seulement 100 $.

Ce qui est intéressant avec Everlodge, c’est que chaque transaction et chaque donnée sont conservées en toute sécurité. Ainsi, la transparence est maintenue et il n’y a aucun risque de perte car un contrat intelligent sauvegarde les données. Quoi de plus ? Si la valeur du bien immobilier augmente, vous recevez une part de la nouvelle valeur du bien.

Quelle est l’opportunité unique d’Everlodge ?

L’opportunité évidente dans un investissement dans Everlodge est d’obtenir une part du secteur immobilier attractif. Vous pouvez investir de n’importe où et bénéficier d’une exposition à certains des marchés immobiliers les plus attractifs au monde.

Everlodge ouvre également d’autres opportunités dans le secteur immobilier. Les investisseurs peuvent utiliser leurs biens en copropriété comme garantie de prêts. Cela débloque des liquidités massives provenant d’un pool mondial d’investisseurs, ce qui rend Everlodge attractif. Les emprunteurs peuvent accéder à un financement rapide, sûr et pratique via la blockchain, tandis que les prêteurs gagnent des intérêts.

Il existe des opportunités de revenus passifs auprès d’Everlodge Rewards Club. Cette fonctionnalité permet aux investisseurs de gagner des nuitées gratuites dans les hôtels et propriétés répertoriés sur la plateforme. Si l’on ne veut pas utiliser ses vacances, il est possible de récupérer des profits sur Everlodge ou sur d’autres sites de réservation.

Vous cherchez à jouer un rôle dans la croissance de l’écosystème Everlodge ? La plateforme permet de miser le jeton natif pour un revenu d’intérêt mensuel fixe. Les utilisateurs ont également droit à un bonus d’intérêt pour fournir des liquidités sur la rampe de lancement de la propriété.

Everlodge, est-ce un investissement ayant un rendement de 100x ?

L’immobilier est un secteur vieillissant mais qui s’améliore chaque jour. Le secteur devrait croître de 5,2 % d’ici 2030. L’opportunité pour Everlodge réside dans l’exploitation du potentiel de croissance et la révolution du fonctionnement du marché. Everlodge devrait gagner gros grâce à son angle blockchain. Par conséquent, les prévisions indiquent que son jeton natif pourrait exploser jusqu’à 100 fois. Pourquoi ?

$ELDG sera le jeton utilitaire de l’écosystème Everlodge. Le jeton est la monnaie de paiement et le moyen d’échange de valeur via le jalonnement, le prêt et les récompenses. À mesure que de plus en plus d’investisseurs rejoindront l’écosystème, la demande de $ELDG augmentera, libérant ainsi de la valeur.

Bien qu’un gain de 100x sa valeur initiale pour $ELDG soit spéculatif, il est réalisable. Les jetons de projets nobles ont augmenté et ont dépassé les estimations, rendant les prédictions réalistes.

Faut-il acheter des jetons Everlodge en prévente ?

Everlodge est proposé en prévente et le prix du jeton augmente à chaque étape. Le jeton est actuellement évalué à 0,029 $ par rapport à l’offre initiale de 0,01 $. L’achat en prévente est avantageux puisque l’on acquiert des jetons à un prix attractif. Investir dès les premiers stades est bénéfique pour les investisseurs qui cherchent à verrouiller la valeur avant que le jeton n’augmente.