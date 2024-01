Stellantis NV (BIT : STLAM) a annoncé mardi son intention de faire pression pour devenir leader dans le secteur des véhicules utilitaires. Ses actions sont toujours dans le rouge à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Voici ce que le PDG Tavares a dit aujourd’hui

Le constructeur automobile historique recherchera des opportunités en Asie et continuera de s’appuyer sur son initiative « Pro One » en Amérique du Nord pour étendre sa présence dans les véhicules commerciaux.

Il nous faut quelques années, d’ici la fin du business plan 2030, nous avons le potentiel pour devenir leaders du marché.

Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, a fait la remarque ci-dessus lors d’une conférence de presse à Atessa, en Italie. La nouvelle gamme sera fabriquée dans quinze usines réparties sur cinq continents, a-t-il ajouté.

Wall Street a actuellement une note d’achat consensuelle sur « STLAM » en baisse de près de 10 % par rapport à son plus haut de la mi-décembre au moment de la rédaction.

Stellantis est un leader du VU en Europe

Stellantis a dévoilé en octobre sa stratégie véhicules utilitaires ou le plan Dare Forward 2030.

Le géant de l’automobile est leader dans le domaine des véhicules utilitaires légers en Europe avec plus de 30 % de part de marché. En 2023, elle a vendu 1,8 million de véhicules utilitaires dans le monde, soit une hausse de 12 % sur une base annuelle.

Stellantis souhaite qu’au moins la moitié de son chiffre d’affaires annuel provienne de la vente de véhicules utilitaires d’ici 2030, a confirmé mardi son PDG Carlos Tavares lors d’une conférence de presse.

La nouvelle arrive quelques jours seulement après que la société européenne a signé un accord pour 250 000 véhicules avec Sixt, comme l’a rapporté Invezz ici. Stellantis devrait publier ses résultats financiers trimestriels au cours de la troisième semaine de février.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.