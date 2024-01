Prévisions pour Pullix alors que Cathie Wood qualifie Bitcoin de « très grande idée »

L’ETF Bitcoin est « l’un des investissements les plus importants de notre vie », déclare Cathie Wood, fondatrice et directrice générale d’Ark Invest.

Wood explique la récente baisse du Bitcoin

La plus grande crypto-monnaie au monde est en baisse depuis que la Securities & Exchange Commission des États-Unis a approuvé les ETF Bitcoin.

Mais l’investisseur influent attribue en partie l’évolution récente des prix au discours de « vendre suite à l’actualité ». À terme, elle en est convaincue, les fonds négociés en bourse s’avéreront être un avantage matériel pour BTC. Dans l’émission « Closing Bell: Overtime » de CNBC, Wood a récemment déclaré :

Il s’agit d’un système monétaire mondial fondé sur des règles. C’est la plus grande de toutes les idées cryptographiques. C’est la super autoroute financière. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives.

D’ici la fin de cette décennie, Wood s’attend à ce que le prix d’un Bitcoin dépasse 1,0 million $ alors que l’argent institutionnel continue d’affluer dans l’espace cryptographique grâce aux fonds négociés en bourse récemment approuvés.

Il est concevable que le rallye du Bitcoin qui en découlera aidera également d’autres crypto-monnaies à progresser – y compris les projets prometteurs comme Pullix.

Voici ce que Pullix a décidé d’accomplir

Pullix est une bourse hybride récemment lancée qui s’adresse particulièrement à ceux qui sont frustrés par le problème de liquidité des bourses de DeFi.

La solution, selon son équipe, consiste à offrir aux utilisateurs les avantages d’un échange centralisé et décentralisé au sein d’une plate-forme unique – et c’est ce qu’est Pullix.

Mais la plateforme a aussi bien plus à offrir. Par exemple, ceux qui choisissent Pullix peuvent gagner des récompenses en négociant sur la bourse hybride. Cette initiative de trade-to-earn rend l’histoire beaucoup plus intéressante pour les utilisateurs.

De plus, si vous possédez son jeton PLX natif, le projet partagera même avec vous une partie de ses revenus que vous pouvez essentiellement considérer comme un moyen de revenu passif fixe. Cliquez ici pour en savoir plus sur Pullix.

Qu’est-ce qui fait du jeton PLX un bon investissement ?

Comme mentionné précédemment, un jeton PLX natif est ce qui alimente Pullix et tout ce qu’il représente.

Ainsi, l’exposition à cet échange hybride est un investissement en soi – et son jeton natif pourrait débloquer une appréciation des prix grâce aux vents favorables du marché des crypto-monnaies, y compris les ETF Bitcoin.

Il convient de mentionner ici que Pullix a collecté bien plus de 4,3 millions $ en quelques semaines. Cela suggère que la demande pour son jeton PLX natif a été forte, ce qui est généralement le signe d’un bon investissement avec un potentiel de rendements lucratifs.

Ce qui est encore plus attrayant, c’est que le jeton est actuellement au prix de 0,08 $ seulement. Ainsi, vous n’aurez pas à vous ruiner pour prendre une position anticipée sur ce jeton actuellement en prévente. Le prix du jeton Pullix devrait augmenter vendredi. Vous pouvez visiter le site Web pour en savoir plus sur le jeton PLX.

Qu’est-ce qui pourrait aider le jeton Pullix (PLX) ?

Selon Statista, les revenus du marché des crypto-monnaies augmenteront à un taux annualisé composé de 8,62 % pour atteindre 71,7 milliards $ d’ici 2028.

La croissance susmentionnée pourrait également profiter au jeton Pullix, en particulier compte tenu de la forte demande qu’il a suscitée au cours des dernières semaines. L’échange hybride gagne également du terrain dans la communauté des investisseurs parce qu’il se concentre énormément sur la sécurité, ce qui est quasiment une exigence pour un trader de crypto-monnaies.

Il y a d’autres vents favorables liés à la cryptographie dont le jeton PLX natif pourrait bénéficier, notamment le pivot attendu de la Réserve fédérale vers une réduction des taux en 2024.

L’indice des prix à la consommation ou IPC aux États-Unis a augmenté de 0,3 % pour le mois de décembre, contre une hausse attendue de 0,2 %. Cependant, nombreux sont ceux qui restent convaincus que la banque centrale abaissera les taux d’intérêt à plusieurs reprises cette année.

Vous souhaitez savoir comment investir dans Pullix ? Cliquez ici pour visiter le site Web et prendre une position anticipée sur le jeton PLX.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.