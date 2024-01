La décision de la SEC sur l’ETF Ethereum spot de BlackRock reportée à mars

Le gestionnaire d’actifs BlackRock attendra plus longtemps la décision de la SEC concernant sa demande Ethereum après que le régulateur ait repoussé le verdict de 45 jours supplémentaires. Dans un document déposé le 24 janvier, un jour avant la 25e date limite, la SEC a évoqué la nécessité de recevoir d’autres commentaires sur le changement de règle proposé. États de la SEC,

Le Conseil estime approprié de fixer un délai plus long pour prendre des mesures concernant le changement de règle proposé afin de disposer de suffisamment de temps pour examiner le changement de règle proposé et les questions qui y sont soulevées.

Ce report signifie que la décision concernant l’ETF Ethereum au comptant de BlackRock devrait être attendue en mars. Toutefois, les analystes estiment que la décision pourrait attendre plus longtemps. Selon l’analyste de Bloomberg, Eric Balchunas, la SEC décidera probablement conjointement de tous les ETF Ether, comme elle l’a fait pour les ETF Bitcoin au comptant. L’analyste s’attend à une décision au comptant sur l’ETF Ethereum en mai, la SEC ayant la possibilité d’exercer plusieurs retards sur une période de 240 jours. Les prochaines dates limites importantes pour la SEC sont respectivement le 23 et le 24 mai pour les candidatures de VanEck et Ark 21Shares. Les dépôts par Grayscale et Invesco Galaxy ont respectivement des dates limites le 18 juin et le 5 juillet, et Fidelity le 3 août.

Attentes mitigées concernant les ETF Ethereum au comptant

Alors que le marché attendra sans aucun doute avec impatience la décision de la SEC, les analystes sont divisés sur la demande pour le premier des nombreux produits offrant aux investisseurs une exposition directe à la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde. Pour Larry Fink, PDG de BlackRock, les ETF spot Ether offrent une voie directe vers la tokenisation. Le responsable de Coinbase Institutional affirme que de nombreux clients voient la valeur des produits spot Ether. Cependant, les analystes expriment leur scepticisme quant à l’adoption potentielle des ETF Ether, car de nombreuses institutions pourraient préférer détenir l’actif Ethereum lui-même. Raoul Pal, PDG de Real Vision, s’attend à ce que le manque de rendement des mises sur les ETF Ethereum soit dissuasif, incitant les institutions à préférer l’actif Ethereum.

Des questions sont également posées pour savoir si la SEC sera à l’aise d’approuver les ETF Ethereum comme elle l’a fait pour les ETF Bitcoin au comptant. Le président de la SEC, Gary Gensler, a laissé entendre que la plupart des crypto-monnaies sont des contrats d’investissement et relèvent donc des lois sur la sécurité. Néanmoins, le régulateur a exclu Bitcoin de la classification controversée, le qualifiant de marchandise. La catégorisation complique l’approbation potentielle des ETF spot Ether, dont la clarté fait défaut. Par conséquent, le président d’Aktai, Bill Tai, ne s’attend pas à ce que l’approbation de l’Ether ETF soit simple.

