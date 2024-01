Que se passe-t-il avec le rouble russe (USD/RUB) ?

Le taux de change USD/RUB a évolué latéralement ces derniers jours alors que les investisseurs se concentrent sur les prochaines actions de la Réserve fédérale et sur le secteur de l’énergie. La paire est restée à 88, en baisse par rapport au plus haut de 102,53 de l’année dernière.

PIB américain et prix du pétrole brut

Copy link to section

La paire USD/Rouble russe a réagi légèrement aux dernières données du PIB américain . Selon l’agence des statistiques, l’économie américaine s’est plutôt bien comportée au quatrième trimestre, ce qui a fait chuter les estimations des économistes. Le rapport montre que l’économie a progressé de 3,3% au quatrième trimestre, soit un taux supérieur aux 2,0% attendus.

Le rapport a une implication importante pour le dollar américain et le marché mondial. D’une part, cela signifie que l’économie est en si bonne forme que la Réserve fédérale n’est pas incitée à commencer à réduire les taux d’intérêt dans un avenir proche.

Des données récentes ont confirmé que l’économie se porte toujours bien. Le taux de chômage est resté à 3,7% tandis que la croissance des salaires s’élève à 4%. Cela signifie que les salaires, du moins officiellement, augmentent à un rythme plus rapide que l’inflation, ce qui est idéal.

Des données supplémentaires de S&P Global ont révélé que les PMI du secteur manufacturier et des services sont restés supérieurs à 50 en janvier. Le chiffre de l’industrie manufacturière est resté inférieur à 50 au cours des derniers mois, ce qui signifie qu’il a progressé en janvier.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Par conséquent, avec une inflation supérieure à 2 %, il est probable que la Réserve fédérale retarde sa baisse des taux d’intérêt. La plupart des analystes estiment que la baisse des taux commencera en juin, ce qui est positif pour le dollar.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La paire USD/RUB a également réagi aux performances du secteur de l’énergie alors que la crise de la mer Rouge s’intensifie. Les données les plus récentes montrent que les prix du Brent et du West Texas Intermediate (WTI) n’ont pas augmenté mais sont restés stables.

Ceci est remarquable car la Russie gagne l’essentiel de son argent en vendant du pétrole. Elle a continué à le faire même après que les pays occidentaux ont imposé un plafonnement des prix en vendant de vastes ressources pétrolières à la Chine, à l’Inde et à d’autres pays asiatiques.

Le défi pour la Russie est que les prix des autres matières premières qu’elle vend ont chuté. Prix du gaz naturel s’est effondré de plus de 80 % par rapport à son point le plus haut de 2022, tandis que le blé, le maïs et d’autres métaux ont plongé.

Analyse technique USD/RUB

Copy link to section

Graphique USD/RUB par TradingView

Le taux de change USD/RUB a culminé à 102,53 en 2023 alors que la vente du rouble plongeait. Il a ensuite commencé à reculer et a formé une configuration de double fond à 86,98. Il n’est pas parvenu à descendre en dessous de ce niveau à plusieurs reprises depuis novembre de l’année dernière, malgré les actions de la Fed et de la banque centrale russe.

La paire reste en dessous des moyennes mobiles Arnaud Legoux (ALMA) sur 50 et 25 jours. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont actuellement neutres avec un biais baissier. Une plus grande force du rouble sera confirmée s’il tombe en dessous du support à 86,98.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.