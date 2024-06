Les marchés émergents se redressent alors que la Turquie, l’Égypte et le Nigeria reçoivent des perspectives financières positives

Les marchés émergents de Turquie, d’Égypte et du Nigeria ont connu une forte hausse suite à des ajustements favorables de leurs notations de crédit et de leurs perspectives économiques, signe d’une confiance accrue des investisseurs et d’une stabilité économique potentielle dans ces régions.

L’amélioration du crédit de la Turquie alimente l’optimisme

Le marché financier turc a affiché une évolution positive après que Global Ratings a relevé la note de crédit souverain du pays.

Cette amélioration a été attribuée au retour du gouvernement à des politiques économiques plus orthodoxes, qui ont probablement rassuré les investisseurs sur l’orientation économique de la Turquie.

Par conséquent, les swaps sur défaut de crédit à cinq ans, qui représentent le coût d’assurance de la dette turque contre le défaut de paiement, sont tombés à leur plus bas niveau depuis février, ce qui indique une perception réduite du risque financier.

Amélioration des perspectives de l’Égypte et soutien international

En Égypte, Fitch Ratings a amélioré la perspective de la notation de crédit du pays de stable à positive.

Cette révision à la hausse fait suite à l’obtention par l’Égypte d’un plan de sauvetage international, qui semble avoir renforcé la confiance des marchés dans sa santé financière.

Suite à cette annonce, les billets en dollars égyptiens arrivant à échéance en 2047 ont atteint leur valeur la plus élevée depuis plus de trois semaines, reflétant une réponse robuste du marché obligataire à ces nouvelles positives.

Impact sur les marchés régionaux et mondiaux

Les évolutions favorables des notations de crédit et des perspectives de ces pays auront probablement de vastes implications.

L’amélioration des notations souveraines entraîne souvent une baisse des coûts d’emprunt et peut attirer davantage d’investissements étrangers, ce qui est vital pour la croissance économique et le développement des marchés émergents.

Les nouvelles positives en provenance de Turquie, d’Égypte et du Nigeria profitent non seulement à ces économies individuelles, mais contribuent également à une plus grande stabilité et confiance sur les marchés régionaux.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.