Le Groupe UBS enregistre un chiffre d’affaires robuste de 2,7 milliards de dollars au premier trimestre de l’exercice 24

UBS Group AG, la banque d’investissement multinationale suisse et la société de services financiers, a publié son rapport sur les résultats trimestriels du premier trimestre de l’exercice 24 le 7 mai 2024.

La société a déclaré un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars et un PBT sous-jacent de 2,6 milliards de dollars, avec une croissance de 15 % des revenus sous-jacents au premier trimestre et une réduction de 5 % d’un trimestre sur l’autre des dépenses d’exploitation sous-jacentes, ce qui se traduit par un levier d’exploitation positif significatif. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est élevé à 1 755 millions de dollars.

Les revenus totaux d’UBS ont atteint 2,7 milliards de dollars et les revenus sous-jacents totaux s’élevaient à 12 milliards de dollars. Les charges d’exploitation du Groupe ont diminué de 11 % ce trimestre à 10 257 millions de dollars, ou de 5 % pour le premier trimestre sur une base sous-jacente à 9 236 millions de dollars.

«Il y a un peu plus d’un an, on nous a demandé de jouer un rôle essentiel dans la stabilisation des systèmes financiers suisse et mondial grâce à l’acquisition du Credit Suisse et nous respectons nos engagements. Ce trimestre marque le retour aux bénéfices nets déclarés et une nouvelle augmentation du capital – un témoignage de la solidité de nos activités et de nos franchises clients et de notre capacité à réaliser des progrès significatifs dans nos plans d’intégration tout en optimisant activement nos ressources financières.