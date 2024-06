Sauce secrète Meme Coin : 1 000 fois le retour sur les jetons au cours du cycle 2024

Les pièces mèmes sont généralement considérées comme plus spéculatives que les autres altcoins. Dans le cycle en cours, les pièces mèmes sur les chaînes Solana et Base, les principaux actifs par capitalisation boursière comme Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ont généré des gains massifs pour les détenteurs.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Colin Wu, journaliste chinois, a récemment rapporté que 138 pièces meme avaient été enregistrées sur Coinmarketcap en avril 2024, contre 18 en avril 2023. Le récit meme coin est 4,6 fois plus rentable que le prochain récit crypto le plus performant du premier trimestre 2024, soutenant la thèse selon laquelle meme Les pièces sont la sauce secrète des traders dans le cycle en cours.

Pourquoi les pièces meme sont devenues le commerce le plus rentable

Copy link to section

Le rapport de CoinGecko passe en revue les récits cryptographiques au premier trimestre 2024 et identifie les pièces mèmes comme le récit le plus rentable du trimestre. Avec plus de 1 300 % de gains, les pièces meme occupent la première place, suivies de près par les actifs du monde réel (RWA).

La frénésie des pièces mèmes sur la blockchain Solana a poussé la capitalisation boursière des 10 principaux jetons mèmes à près de 800 % plus haut au premier trimestre 2024, comme le montre le rapport. WIF, BONK, MEW, POPCAT, BOME, MYRO, SLERF, WEN, BODEN et SAMO se classent parmi les meilleures pièces mèmes de la chaîne SOL.

Capitalisation boursière des pièces de monnaie Solana meme au premier trimestre 2024

Laura Shin, animatrice du podcast Unchained, a récemment dévoilé la thèse d’investissement derrière les pièces meme ce cycle, dans un épisode intitulé “Pourquoi les Memecoins ont été le commerce de cryptographie le plus rentable de 2024 : Ansem et Kelxyz”. Bien qu’elle soit controversée, la classe d’actifs a dépassé les 50 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Ansem, commerçant de crypto et analyste, affirme que les mèmes et la culture Internet ont de la valeur. Lorsque les mèmes deviennent extrêmement populaires, ils tirent leur valeur de l’espace mental et de la reconnaissance parmi les gens. Les crypto-monnaies et les meme « financiasisent » désormais les tendances des médias sociaux. La distribution de pièces meme est intéressante en soi, car les projets laissent tomber des jetons à des influenceurs et à des entités pour gagner en visibilité et en attention auprès des acteurs du marché.

Les pièces mèmes n’ont généralement pas d’inflation, de jalonnement ou d’autres utilités. La majorité des pièces meme circuleront probablement pleinement et la question la plus importante, lorsqu’on évalue si des rendements de 1 000 % ou plus sont probables, est de savoir quel pourcentage de jetons l’équipe possède.

En règle générale, la portée et l’intensité d’un mème déterminent l’attention, la part de marché et la valeur qu’il suscite parmi les acteurs du marché.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.