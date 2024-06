La baleine cryptographique récupère 357,3 milliards de PEPE sur Binance au milieu de la frénésie des pièces de monnaie

Plus

Dans le cadre d’un développement majeur dans le monde de la crypto-monnaie, une crypto-baleine aurait acheté un montant massif de 357,34 milliards de jetons PEPE, d’une valeur d’environ 2,9 millions de dollars, auprès de la bourse Binance.

Cette transaction a été soulignée par le grand compte d’analyse sur X, @lookonchain, qui a noté le retrait ultérieur de ces tokens vers un portefeuille privé, signalant la naissance d’une nouvelle baleine PEPE.

Le PEPE constate une fluctuation des prix dans un contexte de transactions intenses

Suite à l’achat, le PEPE a connu une hausse des prix de près de 7 %, atteignant 0,00000821 $, avant de subir une légère correction à 0,00000804 $, soit une baisse de 4,16 %.

Ce mouvement de prix coïncide avec des volumes importants de PEPE transférés entre des portefeuilles anonymes et des bourses, y compris un transfert important de 121 152 428 401 PEPE vers un portefeuille blockchain hébergé par Kraken.

VanEck lance l’indice Meme Coin de MarketVector

Dans le même ordre d’idées, VanEck, un important gestionnaire de fonds patrimoniaux et l’un des émetteurs d’ETF Bitcoin au comptant, a élargi son offre pour inclure un nouvel indice qui suit les six plus grandes pièces mèmes.

Nommé Meme Coin Index de MarketVector et négocié sous le symbole MEMECOIN, cet indice comprend des crypto-monnaies populaires inspirées des mèmes, notamment DOGE, SHIB, PEPE, WIF, FLOKI et BONK.

Impact mitigé sur le marché des pièces meme

Malgré le lancement de l’indice MEMECOIN, l’impact global sur les prix des pièces meme a été mitigé.

Le Dogecoin, l’une des devises incluses, a vu sa valeur diminuer de 3,64 % au cours des dernières 24 heures, tandis que le prix du Shiba Inu est resté relativement stable.

L’introduction de l’indice reflète l’intérêt croissant des institutions financières traditionnelles pour les pièces mèmes et pourrait potentiellement conduire à une acceptation plus large et à une stabilité accrue du marché pour ces actifs numériques.

