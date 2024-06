Lisk s’associe à Obligate pour stimuler l’adoption de la blockchain sur les marchés émergents

Plus

Lisk, acteur clé des solutions blockchain de couche 2 et membre de l’Optimism Superchain, a annoncé une collaboration importante avec Obligate, une plateforme de marchés de capitaux en chaîne basée en Suisse.

Ce partenariat se concentre sur le déploiement de l’instance d’Obligate sur le réseau Lisk, visant à transformer l’accès aux services financiers décentralisés sur les marchés émergents.

Tirer parti de la blockchain pour des solutions de capital accessibles

Obligate utilisera le réseau Lisk L2, réputé pour son efficacité, sa rapidité et son évolutivité sécurisées par Ethereum.

Cette décision vise à responsabiliser les entreprises des marchés émergents en proposant des solutions de capital plus accessibles et plus rentables grâce à la technologie blockchain.

Cette approche vise à contourner les coûts élevés et les complexités associés aux intermédiaires bancaires traditionnels.

que disent les dirigeants ?

Dominic Schwenter, CPO de Lisk, a souligné l’orientation de la collaboration axée sur la mission, en déclarant :

“Lisk a toujours ouvert la voie en rendant la technologie blockchain accessible, en se concentrant spécifiquement sur la résolution de problèmes réels sur les marchés émergents.”

Benedikt Schuppli, co-fondateur d’Obligate, a également commenté la synergie entre les deux plateformes, notant :

“La conception de Lisk L2 pour prendre en charge les applications et les actifs du monde réel s’aligne parfaitement avec la mission d’Obligate consistant à offrir des solutions blockchain sécurisées et réglementées.”

Impact sur les actifs du monde réel et la croissance économique

Le déploiement d’Obligate sur le réseau Lisk L2 devrait avoir un impact significatif sur la manière dont les entreprises exploitent leurs actifs physiques pour se financer, favorisant potentiellement une plus grande croissance économique et une plus grande stabilité sur les marchés émergents.

En simplifiant et en améliorant l’accès au capital, Lisk L2 et Obligate visent à aider les entreprises à maximiser efficacement la valeur de leurs actifs.

