Le commerçant de GameStop, Roaring Kitty, catalyse le rallye des crypto-memes, ROAR gagne 3 100 %

Le commerçant de GameStop, Keith Gill, a fait un retour sur les réseaux sociaux, inspirant un rassemblement de pièces de monnaie cryptographiques et le mème basé sur Solana inspiré de « Roaring Kitty », ROAR.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Les données de CoinGecko montrent que le retour de l’investisseur qui a dirigé le rallye GameStop de 2021 a alimenté les gains dans les mèmes de chiens et de chats et les pièces de monnaie basées sur Solana.

ROAR affiche des gains de 3 100 % avec le retour de Roaring Kitty

Copy link to section

L’euphorie des traders américains s’est propagée aux crypto-monnaies, une pièce mème inspirée du légendaire trader « Roaring Kitty » a ajouté 3 100 % à sa valeur lundi, comme on le voit sur CoinGecko. La publication de Gill sur les réseaux sociaux, montrant un homme penché en avant sur son siège tout en tenant une manette de jeu vidéo, a été interprétée comme le retour du trader au day trading.

Les pièces mèmes sur le thème des chiens et des chats comme Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat, Floki, Bonk et Popcat, entre autres, ont observé une augmentation de leur prix le 13 mai.

Les pièces Meme auront une capitalisation boursière relativement petite et permettront d’accumuler des gains en milliers de pour cent, tandis que les jetons avec une grande capitalisation boursière comme DOGE, SHIB, POPCAT ont augmenté jusqu’à 20 %. ROAR, basé à Solana, n’a aucune affiliation légitime avec Roaring Kitty ou GameStop, mais le jeton a généré des gains massifs pour les détenteurs.

GameStop (GME) n’a aucune affiliation avec le détaillant de jeux vidéo, la pièce mème a ajouté 342 % à sa valeur le 13 mai.

La capitalisation boursière des pièces meme a dépassé 54,2 milliards de dollars lundi et le tracker de pièces meme de Messari montre des jeux à deux chiffres dans la plupart des actifs du secteur.

Le prix des pièces Meme gagne en 24 heures

Les pièces meme et WallStreetBets ont une histoire

Copy link to section

Le subreddit /WallStreetBets était au centre de la frénésie des pièces de monnaie en 2021, où GameStop et AMC Entertainment ont augmenté de plus de 1 000 % en un an. Cela coïncide avec le moment où la plus grande pièce de monnaie en crypto, Dogecoin, a franchi la barre des 0,50 $, contre 0,01 $ en 2021.

Le capital des actions mèmes a probablement été transféré vers des pièces mèmes comme Dogecoin à partir de 2021. Au moment de la rédaction, le prix du DOGE est de 0,150 $, en hausse de 6,79 % au cours des dernières 24 heures, comme on le voit sur Messari.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Plus