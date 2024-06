Le projet de loi turc sur la cryptographie devrait être présenté au Parlement

Les régulateurs turcs ont finalisé un projet de loi visant à réglementer les crypto-monnaies dans le pays. Selon des informations locales, Abdullah Güler, président du groupe du Parti du développement et de la justice (Parti AK) au pouvoir, a présidé une réunion sur cette question le 12 mai pour finaliser le projet de loi.

Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a noté plus tôt cette année que ces mesures approchaient de la phase finale des études techniques et visaient à améliorer les normes opérationnelles des plateformes de trading.

Le projet de loi devrait être présenté au Parlement cette semaine.

Légitimer les crypto-monnaies

La législation proposée vise à établir un cadre réglementaire pour les plateformes de cryptomonnaie. Cette initiative impliquera l’octroi de licences à ces plateformes par l’intermédiaire du Conseil des marchés des capitaux (SPK) et leur placement ultérieur sous la supervision du SPK.

Il abordera la gestion des actifs en espèces et en cryptomonnaies détenus pour le compte des clients, détaillera les relations entre les plateformes et leurs clients, et définira les sanctions et pénalités applicables.

En outre, le projet comprend des dispositions autorisant le SPK à accorder des autorisations pour la vente ou la distribution d’actifs de crypto-monnaie. Ces actifs sont liés à la blockchain et à d’autres technologies similaires, et le SPK peut également imposer des conditions spécifiques à leur vente.

Le Conseil de la recherche scientifique et technologique de Turquie (TÜBITAK) favorisera le développement d’une architecture logicielle pour la blockchain et les technologies associées, comme le prévoit le projet de loi.

Une fois mises en œuvre, ces mesures devraient répondre aux critiques formulées au titre de la norme technique n° 15 du Groupe d’action financière (GAFI). Cela pourrait potentiellement faire sortir la Turquie de la catégorie « partiellement conforme » et de la « liste grise » d’un organisme international de surveillance de la criminalité financière. “

L’économie cryptographique en plein essor dans le gris

Actuellement, la Turquie dispose de réglementations minimales affectant directement le marché des cryptomonnaies. Les réglementations existantes incluent une interdiction par la Banque centrale de la République de Turquie d’utiliser des crypto-monnaies pour les paiements, affirmant qu’elles n’ont pas cours légal.

En plus de cela, le Financial Crimes Investigation Board (MASAK), qui relève du ministère des Finances, exige que les bourses collectent des données Know Your Customer (KYC) pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La Turquie est un acteur clé sur le marché mondial des cryptomonnaies, avec l’un des taux d’adoption les plus élevés au monde. Selon Chainanalysis, il se classe au quatrième rang mondial des marchés de cryptographie, avec un volume d’échanges estimé à 170 milliards de dollars, dépassant des pays comme la Russie, le Canada, le Vietnam, la Thaïlande et l’Allemagne.

