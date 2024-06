L’échange de crypto OKX devient réglementé en Australie

L’échange de crypto-monnaie OKX transfère ses services axés sur l’Australie sous une entité réglementée localement dans le cadre de son expansion dans la région Asie-Pacifique.

Jamie Kennedy, directeur général d’OKX Australie, a souligné l’importance de répondre aux besoins des utilisateurs, notamment « un accès transparent aux rails bancaires ainsi qu’aux paires AUD pour les crypto-monnaies les plus populaires ».

La conformité est la clé

Les utilisateurs australiens auront accès à 170 paires de trading crypto via OKX. La bourse a affirmé un « énorme appétit » pour la cryptographie en Australie et a identifié le pays comme un « marché de croissance clé » depuis mars de l’année dernière.

Depuis le 20 mars, les services d’OKX axés sur l’Australie sont passés d’une société basée aux Seychelles à deux entités on-shore: OKX Australia Pty Ltd, qui gère les services d’échange de crypto et fiat, et OKX Australia Financial Pty Ltd, qui gère les produits dérivés et les marges. des produits.

Les lois australiennes exigent que les utilisateurs locaux passent une évaluation d’adéquation et répondent à la définition d’un client de gros en vertu de la Corporations Act 2001.

Pour se conformer à ces réglementations, OKX a cessé de proposer son trading de copies, ses produits générateurs de rendement et le trading de certains jetons. De plus, depuis le 20 mars, les utilisateurs ne peuvent retirer que les tokens non pris en charge.

L’expansion mondiale entraîne la sortie de l’Inde

Cette expansion en Australie fait suite au retrait d’OKX d’Inde. En avril, OKX a demandé à ses clients en Inde de liquider leurs positions, car elle a mis fin à ses services dans le pays en raison des réglementations locales. En mars 2023, les fournisseurs de services d’actifs numériques en Inde ont été inclus dans le cadre de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les bourses doivent s’inscrire auprès de la Financial Intelligence Unit India (FIU IND) et respecter les réglementations pour fonctionner. Fin 2023, OKX n’avait pas achevé le processus d’enregistrement, contrairement à 28 autres sociétés.

Dans ce contexte, OKX est devenu une plateforme populaire pour les utilisateurs de Bitcoin Runes. Actuellement, la bourse représente 51,08 % du volume quotidien des échanges de Bitcoin Runes.

Selon les données de la plateforme d’analyse Ordinals GeniiData, l’activité d’échange de runes sur d’autres plateformes, telles que UniSat et MagicEden, a diminué depuis avril. Ces plateformes détiennent désormais une part de marché combinée de 48,83 %. Presque toutes les activités de trading de Bitcoin Runes sont menées par l’intermédiaire de ces trois sociétés et de leurs plateformes.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.

