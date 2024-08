Bill Ackman réduit de 90 % son objectif d’introduction en bourse de Pershing Square. La guerre entre Israël et le Hamas en est-elle la raison ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Bill Ackman, le célèbre gestionnaire de hedge funds et plus récemment une personnalité active des médias sociaux, a réduit de 90 % l’objectif d’introduction en bourse de son fonds d’investissement Pershing Square USA ! C’est exact. Initialement prévu de lever 25 milliards de dollars, il ne compte désormais lever qu’entre 2,5 et 4 milliards de dollars.

Bill Ackman est un gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire et c’est son succès en tant que gestionnaire de fonds qui lui a donné la confiance nécessaire pour lancer l’introduction en bourse de Pershing Square. Cependant, Bill est également actif sur les réseaux sociaux et a des opinions politiques bien arrêtées, notamment en ce qui concerne la guerre entre Israël et le Hamas. Il a également récemment soutenu Donald Trump comme prochain président des États-Unis.

Le flux X de Bill dit tout

Un coup d’œil à son flux X vous dira que Bill Ackman a de fortes opinions politiques. Qu’il s’agisse de la culture éveillée ou de la guerre entre Israël et le Hamas, il n’a pas peur d’exprimer son opinion. Certaines de ses récentes rediffusions sur la plateforme incluent des références à la manière dont l’Iran finance les manifestations pro-Hamas à Washington et à la manière dont le Hamas « vient aux États-Unis ».

Voici un article qu’il a récemment rapporté :

“Hamas is coming”



Union Station July 24, 2024 – Washington D.C. pic.twitter.com/jHtgk9VhZQ — Katie Pavlich (@KatiePavlich) July 24, 2024

On ne peut pas dire avec certitude si ses opinions politiques entravent la progression de l’introduction en bourse. Mais la candidate présidentielle Kamala Harris vient de lancer une mini-campagne en faveur de Gaza, appelant à la fin de la guerre. C’est important puisque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu vient de prononcer un discours devant le Congrès.

La position soudaine des vice-présidents en exercice contre Israël, un pays qui a reçu des milliards d’aide du même gouvernement, montre que la politique du gouvernement américain à l’égard d’Israël est en train de changer, ne serait-ce que pour le bien des élections.

Dans un tel scénario, il est tout à fait plausible que les investisseurs, qui sont généralement toujours exposés à la politique d’une manière ou d’une autre, aient peur de donner leur argent à un partisan aussi fervent d’Israël.

Pershing Square se démarque de son propre PDG

Les choses se sont encore compliquées lorsque Pershing Square USA a déclaré qu’il « rejetait spécifiquement » la déclaration d’Ackman. La propre entreprise d’Ackman tente de se démarquer du fondateur et PDG. Pourquoi un investisseur voudrait-il donner son argent à une entreprise qui renie son propre fondateur ?

Quelles que soient les raisons des récents développements, le fonds de Bill bénéficie toujours de solides soutiens. L’un d’eux est le groupe Baupost, qui est un fonds familial avec plus de 65 milliards de dollars d’actifs.

Mais son soutien à Trump et sa présence active sur les réseaux sociaux semblent devenir trop difficiles à gérer pour les investisseurs potentiels. Rester au courant des sentiments du public tout en demandant de l’argent aux gens n’est pas une tâche facile et Bill le découvre peut-être à ses dépens.

Bill Ackman organise actuellement une tournée d’introduction en bourse depuis le 9 juillet, mais il est clair que l’efficacité de cette activité diminue.

