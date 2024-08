JO Paris 2024 : les jeux jettent une ombre sur l’agitation du tourisme et des entreprises

Les Jeux olympiques d’été de 2024 commencent aujourd’hui à Paris et, mis à part le rassemblement de plus de 10 000 athlètes du monde entier et quelques milliers de spectateurs, les attentes liées à l’afflux touristique accéléré des jeux n’ont pas été tout à fait satisfaites.

Un rapport d’Euromonitor International prévoyait l’année dernière que 3 millions de personnes supplémentaires viendraient à Paris pour les jeux, augmentant ainsi les dépenses touristiques jusqu’à 4 milliards d’euros.

Cependant, avec des rapports faisant état d’hôtels haut de gamme connaissant une baisse des réservations et de magasins, restaurants et bars connaissant un effondrement au cours d’une haute saison par ailleurs, alors même que les compagnies aériennes prennent en compte la perte de revenus due à la diminution du niveau de tourisme entrant dans la ville tout au long du mois de juin. -En août, on peut affirmer sans se tromper que les jeux pourraient avoir un impact contre-intuitif sur l’économie.

Les compagnies aériennes desservant les secteurs parisiens subissent une baisse de revenus à cause des jeux

Dans ses résultats du deuxième trimestre, Air France-KLM a affiché mercredi une baisse de 30% de son bénéfice d’exploitation à 513 millions d’euros (556 millions de dollars).

Elle a également signalé une diminution du trafic international entrant vers Paris en raison des jeux, ce qui a impacté la recette unitaire d’environ 40 millions d’euros, a indiqué la société.

En fait, pour tout l’été 2024 (fin juin-août), qui est une haute saison classique pour les voyages en Europe, on estime que les jeux coûteront aux compagnies aériennes environ 200 millions d’euros.

La compagnie aérienne a ajouté qu’elle prévoyait une normalisation progressive seulement d’ici la fin août.

Delta Airlines, qui offre le plus grand nombre de vols vers Paris parmi toutes les compagnies aériennes américaines, a prédit plus tôt ce mois-ci que les Jeux entraîneraient une perte de 100 millions de dollars pour la compagnie.

S’adressant aux analystes et aux investisseurs plus tôt ce mois-ci lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre, le président de Delta, Glen Hauenstein, a déclaré :

Nous constatons un impact d’environ 100 millions de dollars sur les voyages à Paris pour les Jeux olympiques de juin à août… en dehors de cet événement temporaire , la demande de voyages estivaux vers l’Europe est forte et conforme à nos attentes.

Baisse des réservations d’hôtels

L’UMIH Prestige, un groupe professionnel d’hôtels qui facturent au moins 800 € (870 $) par soirée, a déclaré que les réservations d’hôtels ont signalé une baisse de 20 à 50 % par rapport à l’été dernier, a rapporté Bloomberg.

Christophe Laure, directeur de l’UMIH Prestige, a déclaré au média : « Paris connaît actuellement une forte baisse de la demande de chambres d’hôtel de luxe à l’approche des Jeux ».

Il a noté que de nombreux voyageurs choisissent d’éviter la ville jusqu’à la fin des cérémonies de clôture.

Il convient de noter que les prix des hôtels ont été maintenus à un niveau élevé pendant l’événement, et encore augmentés par une augmentation de la taxe de séjour qui a conduit les touristes à payer près de 200 % de taxe de séjour en plus par nuit, selon le type d’hébergement.

Les problèmes logistiques freinent encore davantage la mobilité touristique

Il ne s’agit pas seulement des prix des hôtels, dans une ville qui se prépare à l’afflux de plus de 10 000 athlètes et d’environ 5 millions de spectateurs attendus pour assister aux jeux, naturellement un ensemble de nouveaux contrôles de circulation, moins adaptés aux touristes, ont été mis en place, ainsi que un renforcement de la sécurité.

Chloe Parkins, économiste principale en économie du tourisme chez Oxford Economics, a déclaré :

Les fermetures autour de la ville réduiront les flux de circulation, ce qui aura un impact sur les entreprises locales qui dépendent du volume normal de fréquentation touristique. De plus, les augmentations de la taxe touristique liées aux événements pourraient comprimer les budgets de voyage, ce qui entraînerait une diminution des dépenses dans les attractions touristiques et les établissements de vente au détail. L’augmentation des perturbations et des coûts plus élevés ont dissuadé les déplacements avant le début des jeux.

Impact sur les entreprises et voie à suivre

Le Centre français du droit et de l’économie du sport avait réalisé une étude d’impact économique pour le compte de la France en 2016.

Cette étude a quantifié l’impact que les Jeux olympiques de 2024 pourraient générer jusqu’à 10,7 milliards d’euros et jusqu’à 247 000 emplois.

Sur les 10,7 milliards d’euros, environ 1,4 à 3,5 milliards d’euros (13 à 33 %) devaient être attribués à l’impact économique lié au tourisme.

Parkins a déclaré que même si ces chiffres étaient les bienvenus, ils devaient être interprétés avec prudence car beaucoup de choses ont changé depuis 2016, notamment la pandémie et l’inflation.

Elle prévoit que les touristes reviendront davantage dans la ville vers la fin du mois d’août, lorsque auront lieu les Jeux paralympiques, une prévision conforme aux attentes des compagnies aériennes.

Nous nous attendons à ce que l’accalmie des arrivées en France et à Paris au début de l’été soit temporaire, car certains voyageurs tentent d’éviter les foules. Cela dit, la France reste une destination attractive pour différents marchés émetteurs. Les touristes qui n’ont pas les moyens de venir pendant les Jeux olympiques d’été viendront probablement à une date ultérieure ou choisiront de voyager pendant que les Jeux paralympiques se déroulent de fin août à début septembre.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.