L’économie et l’héritage de l’accueil des Jeux Olympiques : les coûts sont-ils justifiés ?

Les Jeux olympiques ont considérablement évolué depuis la tenue des premiers jeux modernes en 1896. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les coûts d’organisation et les revenus générés par le spectacle ont augmenté rapidement, suscitant une controverse sur les charges supportées par les pays hôtes.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

De nombreux économistes affirment que les avantages de l’accueil des jeux sont exagérés et souvent inexistants, laissant les pays hôtes avec d’importantes dettes et obligations d’entretien.

Ces analystes suggèrent de réformer le processus d’appel d’offres et de sélection pour encourager une planification budgétaire réaliste, accroître la transparence et promouvoir des investissements durables qui servent l’intérêt public.

Pendant ce temps, le Comité International Olympique (CIO) et ses partisans affirment que l’accueil peut rehausser le profil mondial d’une ville et générer des avantages économiques grâce au tourisme et aux investissements dans les infrastructures.

Paris confronté à des problèmes de sécurité et des dépassements de budget

Copy link to section

En tant qu’hôte des Jeux olympiques d’été de 2024, Paris est confrontée à de nombreux défis, faisant écho aux préoccupations des récents hôtes olympiques.

La préparation des Jeux olympiques de Paris a été entachée de problèmes de sécurité.

A la veille des Jeux, le réseau ferroviaire à grande vitesse français a été la cible d’actes de vandalisme, perturbant les déplacements au moment même où des milliers de personnes convergeaient vers Paris pour la cérémonie d’ouverture.

Le Premier ministre français, Gabriel Attal, a fait état d’actes coordonnés de sabotage ayant eu de graves conséquences sur le réseau ferroviaire.

Bien qu’aucune victime n’ait été signalée, ces attaques, combinées aux menaces antérieures de groupes extrémistes tels que l’Etat islamique, ont accru les préoccupations en matière de sécurité et ont fait pression sur les autorités locales pour qu’elles assurent la sécurité des sites olympiques.

De plus, Paris est aux prises avec un budget de plusieurs milliards de dollars, similaire à d’autres hôtes récents comme Tokyo et Rio de Janeiro.

Un héritage de sites olympiques abandonnés

Copy link to section

Malgré les promesses de développement des infrastructures, de nombreuses anciennes villes olympiques sont hantées par des sites abandonnés et délabrés.

Sarajevo, Athènes, Pékin et Rio sont de cruels rappels d’une mauvaise planification à long terme et d’une mauvaise gestion financière, avec des stades déserts symbolisant la négligence.

Ces sites abandonnés reflètent un problème plus large lié à l’héritage olympique, soulignant la nécessité d’une planification et d’une utilisation durables des installations au-delà des Jeux.

Pendant une grande partie du XXe siècle, accueillir les Jeux Olympiques était un fardeau gérable pour les villes hôtes.

Mais les années 1970 marquent un tournant. Les jeux se développaient rapidement, le nombre de participants aux Jeux olympiques d’été doublant presque et le nombre d’épreuves augmentant d’un tiers au cours des années 1960.

Cette croissance rapide, combinée aux événements tragiques des Jeux de Mexico en 1968 et de ceux de Munich en 1972, a accru le scepticisme du public quant à l’idée de s’endetter pour accueillir les jeux.

Denver est devenue la première ville hôte choisie à rejeter cette opportunité en 1972 après que les électeurs ont voté par référendum refusant des dépenses publiques supplémentaires.

Les Jeux olympiques d’été de 1976 à Montréal symbolisaient les risques financiers liés à l’organisation. Le coût prévu de 124 millions de dollars s’est élevé à plusieurs milliards, en grande partie à cause des retards de construction et des dépassements de coûts, imposant aux contribuables de la ville une dette de 1,5 milliard de dollars qu’il a fallu près de trois décennies pour rembourser.

Los Angeles : une success story unique

Copy link to section

Los Angeles a été la seule ville à postuler pour les Jeux olympiques d’été de 1984, ce qui lui a permis de négocier des conditions exceptionnellement favorables avec le CIO.

La ville s’est appuyée presque entièrement sur les stades et les infrastructures existants et a bénéficié d’une forte augmentation des revenus de diffusion télévisuelle, dégageant finalement un excédent de fonctionnement de 215 millions de dollars.

Cependant, le succès de Los Angeles est plutôt une exception que la règle.

Des pays comme la Chine, le Brésil et la Russie ont investi des sommes massives pour créer les infrastructures nécessaires, avec des coûts qui s’élèvent à plus de 50 milliards de dollars pour les Jeux d’hiver de Sotchi en 2014, à 20 milliards de dollars pour les Jeux d’été de 2016 à Rio de Janeiro et à 39 milliards de dollars pour les Jeux d’hiver de Sotchi en 2014. les Jeux d’hiver de 2022 à Pékin.

Ces coûts élevés ont conduit certaines villes à retirer leur candidature pour les prochains jeux.

Alors que les Jeux olympiques d’été de 2024 débutent à Paris, l’événement est éclipsé par des problèmes de sécurité pressants et d’importants dépassements de budget. Paris, avec un budget stupéfiant de 8,7 milliards de dollars, rejoint une liste de villes qui ont été confrontées à des difficultés financières lors de l’accueil des Jeux.

Les données historiques de Statista révèlent que les budgets olympiques dépassent souvent les attentes, avec Barcelone en 1992 dépassant son budget de 266 %, Rio de Janeiro en 2016 dépassant son budget de 352 %, et les exemples précédents de Sotchi et de Lillehammer démontrant de graves dépassements financiers.

De telles charges financières posent souvent des défis à long terme aux villes hôtes, affectant leurs communautés et leurs économies.

L’avenir de l’accueil des Jeux olympiques

Copy link to section

Le CIO a adopté des mesures pour rendre les candidatures moins coûteuses, telles que l’extension de la période de candidature et l’autorisation de plusieurs villes, États ou pays de co-organiser. Pourtant, cela n’a pas abouti à davantage de soumissionnaires. En 2021, Brisbane, en Australie, est devenue la première ville à remporter une candidature olympique sans opposition depuis Los Angeles en 1984.

Les villes supportent des coûts substantiels pour évaluer, préparer et soumettre leurs candidatures au CIO, allant souvent de 50 à 100 millions de dollars.

Une fois choisies, les villes ont environ une décennie pour se préparer, ce qui nécessite la création ou la modernisation d’installations sportives, de logements et d’infrastructures de transport. Ces coûts varient de 5 milliards de dollars à plus de 50 milliards de dollars.

Les économistes soutiennent que les coûts dits implicites de l’hébergement doivent également être pris en compte, y compris les coûts d’opportunité des dépenses publiques qui auraient pu être utilisées pour d’autres priorités.

La dette et les coûts d’entretien liés à l’hébergement peuvent peser sur les budgets publics pendant des décennies, comme on l’a vu à Montréal et à Sotchi. Cependant, certains résidents affirment que les jeux ont stimulé des dépenses dans les routes, les systèmes d’approvisionnement en eau et d’autres biens publics qui n’auraient pas eu lieu autrement.

Apprendre des erreurs passées : orientations futures pour les villes hôtes olympiques

Copy link to section

De nombreux économistes estiment que le processus de candidature du CIO encourage les dépenses inutiles. La corruption a également perturbé le processus de sélection.

Certains suggèrent que les jeux devraient être organisés en permanence dans une seule ville ou attribués uniquement aux pays riches mieux à même d’absorber les coûts.

En fin de compte, toute ville envisageant d’accueillir les Jeux olympiques devrait veiller à ce que les jeux s’inscrivent dans une stratégie plus large de développement durable.

Sans une telle planification, l’impact économique de l’accueil des Jeux olympiques restera probablement une question controversée.

Une planification financière efficace et une utilisation durable des installations sont essentielles pour que les futurs hôtes olympiques puissent éviter les pièges rencontrés par les villes du passé.

Comprendre les implications financières à long terme et garantir que les sites olympiques continuent de servir la communauté peut contribuer à façonner un héritage olympique plus réussi et plus responsable.

Les Jeux olympiques : célébrer l’excellence sportive et l’unité mondiale

Copy link to section

Les Jeux olympiques d’été, originaires de la Grèce antique et relancés par Pierre de Coubertin en 1896, représentent le summum des compétitions sportives internationales.

Au fil des années, les Jeux ont pris de l’ampleur et de l’importance, les États-Unis étant en tête pour le nombre de médailles d’or et le nombre total de médailles remportées.

Le paysage olympique a évolué, l’Union soviétique et les pays du bloc de l’Est étant devenus de sérieux concurrents dans les années 1960 et 1990, tandis que la Chine est devenue une force majeure depuis 2000.

Notamment, des athlètes de pays sous-développés comme la Jamaïque et le Kenya ont excellé dans les épreuves individuelles, démontrant leurs talents en sprint et en course de fond.

La participation des femmes aux Jeux olympiques n’a cessé d’augmenter, atteignant une quasi-égalité des sexes aux Jeux de Tokyo.

Cette année marque la première fois en 124 ans que la parité entre les sexes est atteinte, avec au moins 50 % des athlètes en compétition étant des femmes.

Ces progrès mettent en évidence l’engagement du mouvement olympique en faveur de l’inclusion et de la croissance.

Alors que les Jeux de Paris se déroulent, l’attention reste portée sur les défis liés à la sécurité, à la gestion financière et à la planification de l’héritage, tout en célébrant l’esprit olympique d’excellence sportive et d’unité mondiale.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.