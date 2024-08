Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Eli Lilly & Co (NYSE : LLY) a récemment connu une baisse spectaculaire de sa valeur marchande de 123 milliards de dollars. Cette baisse significative fait suite à des évolutions positives de la part de concurrents, notamment Viking Therapeutics Inc et Roche Holding AG, qui ont fait des annonces concernant leurs médicaments amaigrissants. Toutefois, selon l’analyste de JPMorgan Chris Schott, ce ralentissement pourrait constituer une excellente opportunité d’investir dans Eli Lilly à un prix substantiel.

Malgré la concurrence accrue sur le marché du traitement de l’obésité, Schott reste confiant dans la position dominante d’Eli Lilly. JPMorgan continue de détenir une note « surpondérée » sur l’action Eli Lilly, avec un objectif de cours de 1 000 $, ce qui indique un potentiel de hausse de 25 % par rapport à ses niveaux actuels.

Eli Lilly publiera ses résultats du deuxième trimestre le 8 août

L’appel haussier sur les actions d’Eli Lilly & Co arrive seulement une semaine avant que le géant pharmaceutique ne publie ses résultats financiers du deuxième trimestre.

Le consensus est que la société cotée à New York gagnera 2,75 dollars par action sur un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards de dollars, contre 1,98 dollars par action et 8,31 milliards de dollars, respectivement, au même trimestre de l’année dernière.

Christ Schott s’attend à ce que la force de Mounjaro et Zepbound (médicament contre le diabète et la perte de poids) de la société soit compensée par les vents contraires de la chaîne d’approvisionnement liés à Trulicity au deuxième trimestre.

À plus long terme, cependant, il est convaincu que les ventes de Mounjaro et de Zepbound feront plus que doubler pour atteindre 36,5 milliards de dollars en 2026, contre 16,5 milliards de dollars en 2024.

L’action Eli Lilly verse actuellement un rendement en dividende de 0,64 %, ce qui la rend également attrayante pour les investisseurs à revenus.

Un analyste d’UBS optimiste sur l’action Eli Lilly

Dans l’ensemble, l’analyste de JPMorgan a désigné lundi LLY comme le premier choix dans le secteur pharmaceutique car il présente « un potentiel de hausse évident par rapport aux estimations à plus long terme ».

Il recommande de détenir des actions Eli Lilly car les nouveaux lancements et la croissance de ses produits de base feront plus que compenser les vents contraires de l’IRA (Inflation Reduction Act) à l’avenir.

Malgré la récente liquidation, le fabricant de médicaments est en hausse de près de 40 % depuis le début de l’année. Selon la société d’investissement, une partie de la faiblesse actuelle pourrait être liée au fait que les investisseurs choisissent de prendre des bénéfices à la suite de cet incroyable rallye, un peu comme ce qui se passe également dans les actions technologiques à grande capitalisation.

De plus, Trung Huynh d’UBS s’attend également à ce que la part de marché des concurrents d’Eli Lilly au GLP-1 reste inférieure à 10 % au cours des cinq prochaines années.

UBS s’attend désormais à ce que le marché des médicaments amaigrissants croisse à un taux annualisé composé de 33 % et atteigne 150 milliards de dollars de ventes d’ici 2029, soit une hausse par rapport aux prévisions antérieures de l’entreprise d’environ 125 milliards de dollars.

