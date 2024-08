Deadpool & Wolverine bat des records avec un week-end d’ouverture de 200 millions de dollars

Le dernier blockbuster Marvel, Deadpool & Wolverine, a établi une nouvelle référence pour les films classés R en rapportant plus de 200 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture.

Selon les estimations du studio, le film a rapporté 205 millions de dollars au niveau national et 438,3 millions de dollars à l’échelle mondiale, ce qui constitue le premier film classé R le plus rentable de l’histoire.

Le succès de Deadpool & Wolverine éclipse les records précédents établis par les premiers films Deadpool.

Le Deadpool original a gagné environ 132 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture en 2016, tandis que Deadpool 2 a gagné 125 millions de dollars en 2018.

Même corrigés de l’inflation, ces chiffres sont en deçà des débuts remarquables du dernier volet.

Deadpool & Wolverine est désormais le huitième film d’ouverture le plus rentable de tous les temps, manquant de peu la première place détenue par The Avengers (2012) avec 207 millions de dollars et dépassant “Black Panther” (2018), qui a ouvert à 202 millions de dollars.

Le triomphe financier de Marvel

Avec cette performance record, le portefeuille de films de Marvel a désormais dépassé les 30 milliards de dollars de revenus collectifs, comme le rapporte Disney.

Cette étape importante consolide la position de Marvel en tant que franchise cinématographique la plus rentable de tous les temps.

L’univers cinématographique Marvel (MCU) s’efforce de retrouver son élan antérieur après la conclusion de la « Saga Infinity » avec Avengers : Endgame en 2019.

Même si Endgame détient toujours le record du plus grand week-end d’ouverture, Deadpool & Wolverine a marqué une réussite significative dans l’évolution continue de Marvel.

Selon les données de Box Office Pro, l’enthousiasme pour Deadpool & Wolverine a entraîné une augmentation de la demande de représentations théâtrales.

Le film détient actuellement 43 % des parts de marché aux États-Unis. Son large attrait a captivé à la fois les fans dévoués de Marvel et les cinéphiles en général, contribuant ainsi à son extraordinaire succès au box-office.

Reprise du box-office estival

Le box-office estival, qui a connu un démarrage lent, a été redynamisé par plusieurs succès à succès. Après “Deadpool & Wolverine”, des films tels que “Bad Boys: Ride Or Die”, “Inside Out 2”, “A Quiet Place: Day One”, “Despicable Me 4” et “Twisters” ont livré une série de films remarquables. succès, marquant l’une des saisons cinématographiques estivales les plus fortes de l’histoire récente.

Disney a également annoncé que “Inside Out 2” est devenu le film d’animation le plus rentable de tous les temps, gagnant 1,46 milliard de dollars dans le monde et dépassant le précédent record détenu par “La Reine des Neiges 2” (2019).

Cette réalisation a contribué à combler l’écart de recettes au box-office national, qui accusait un retard de plus de 25 % avant le début de la saison estivale des superproductions.

Malgré les prévisions antérieures d’une baisse des revenus pour 2024, les bonnes performances des sorties estivales ont amélioré les perspectives.

Les analystes estiment désormais que le box-office pour l’année complète se situera entre 8,2 et 8,7 milliards de dollars. Le succès de “Deadpool & Wolverine” et d’autres succès estivaux a alimenté l’optimisme, même si les comparaisons d’une année à l’autre continueront de fluctuer.

Le succès de films comme “Barbie” et “Oppenheimer”, tous deux sortis le 21 juillet, a également contribué à ce que les recettes du box-office national en 2023 dépassent les 9 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie. Même s’il reste encore plusieurs mois à parcourir l’année, la trajectoire actuelle indique une reprise robuste pour l’industrie cinématographique.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.